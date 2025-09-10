0 800 307 555
Дефицит аграрной торговли США достиг рекорда из-за роста импорта

Дефицит аграрной торговли США в июле вырос до исторического максимума, поскольку импорт сельскохозяйственных товаров опередил экспорт в 4,97 млрд долларов. Это на 9% больше, чем в прошлом году, и является самым большим разрывом по месячным показателям с момента ведения учета.
Об этом пишет Bloomberg.
За первые семь месяцев 2025 года дефицит аграрного сектора достиг беспрецедентных 33,6 млрд долларов, что значительно превышает прошлогодние объемы. Импорт сельхозпродукции вырос почти на 8% и составил более 132 млрд долларов, тогда как экспорт снизился на 1,3% до 98,8 млрд долларов, свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства США.
Основными факторами стали ограниченные возможности расширения производства культур и животноводства внутри страны, усиление конкуренции на мировых рынках и рост спроса американцев на импортные продукты. В то же время торговые войны администрации Дональда Трампа повлияли на географию поставок: Китай, крупнейший мировой импортер аграрной продукции, все активнее обращается к Бразилии, уменьшая закупки у США.
Изменения также вызваны переработкой большей части урожая внутри страны для производства биотоплива, что снижает экспортные излишки. Вступивший в силу в августе новый раунд американских тарифов добавился к ограничениям, введенным еще в апреле, и может усилить давление на сектор.
По материалам:
Букви
