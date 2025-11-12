0 800 307 555
Где найти работу в Германии без знания языка

Мир
89
Найти работу в Германии можно даже без свободного владения немецким языком и без официальной профессиональной квалификации — главное понимать свой статус и знать, куда обращаться.
Об этом пишет ТСН.

Кто имеет право работать в Германии

Украинцы в Германии обычно получают статус временной защиты (vorübergehender Schutz) в соответствии с § 24 Закона о пребывании. Это иной статус, чем статус «классического беженца» (Flüchtlingsstatus), который оформляется через процедуру предоставления убежища (Asyl).
Статус временной защиты предоставляет следующие права:
  • проживание в Германии с возможностью продления разрешения;
  • полный доступ к рынку труда без отдельного разрешения;
  • право на социальные выплаты через Jobcenter;
  • возможность обучения, профессиональной подготовки и интеграционных курсов.
В вашем виде на жительство должна быть запись: Erwerbstätigkeit erlaubt, что означает: работа разрешена.

Куда обращаться сначала: Jobcenter и Agentur für Arbeit

Первый шаг — регистрация в местном Jobcenter или Agentur für Arbeit. Там помогут:
  • оформить документы и выплаты;
  • подобрать вакансии или курсы;
  • посоветовать варианты для быстрого трудоустройства;
  • объяснить местные правила рынка труда.
В больших городах часто доступны консультации на украинском или английском языках, а также ярмарки вакансий для новоприбывших.
Какие профессии доступны без знания языка и диплома

На рынке труда есть спрос на работу, не требующую специальной подготовки. Это так называемые unskilled позиции.
Самые распространенные варианты:
  • складские работники (Lagerhelfer),
  • упаковщики (Verpacker),
  • уборочный персонал и клининг,
  • сезонные работы в агросекторе,
  • подсобные работники на строительстве,
  • помощники на производстве,
  • работа на кухне и в гостинично-ресторанной сфере.
Такие вакансии часто предлагают временные агентства труда (Zeitarbeit). Они помогают быстро выйти на работу и работать по почасовой оплате.
Также можно рассмотреть следующие варианты:
  • Minijob — работа с ограниченным ежемесячным доходом (подработка);
  • краткосрочные или переменные контракты через Zeitarbeit.
Minijob подходит тем, кто изучает язык, ухаживает за детьми или только адаптируется к новой среде. Часто именно с Minijob начинается путь к стабильной занятости.

Сколько можно зарабатывать в Германии без знания языка

С 1 января 2025 г. минимальная оплата труда в Германии составляет 12,82 евро/час.
Это означает, что человек без квалификации при оплате на уровне минимума может получить:
  • за неполный рабочий день (20 часов/неделя) — примерно 1 110 евро брутто в месяц;
  • за 30 часов — около 1 667 евро;
  • при полной занятости 40 часов — около 2 222 евро брутто.
Брутто означает сумму до вычета налогов, сборов и других обязательных отчислений, то есть это полная начисленная сумма заработной платы.
Если почасовая ставка в конкретной вакансии выше (например, 14,50 или 17,00 евро/час), соответствующие месячные доходы растут пропорционально — до 2 500−2 900 евро брутто.
По материалам:
ТСН
Деньги
