Где найти работу в Германии без знания языка Сегодня 09:06 — Мир

Где найти работу в Германии без знания языка

Найти работу в Германии можно даже без свободного владения немецким языком и без официальной профессиональной квалификации — главное понимать свой статус и знать, куда обращаться.

Об этом пишет ТСН.

Кто имеет право работать в Германии

Украинцы в Германии обычно получают статус временной защиты (vorübergehender Schutz) в соответствии с § 24 Закона о пребывании. Это иной статус, чем статус «классического беженца» (Flüchtlingsstatus), который оформляется через процедуру предоставления убежища (Asyl).

Статус временной защиты предоставляет следующие права:

проживание в Германии с возможностью продления разрешения;

полный доступ к рынку труда без отдельного разрешения;

право на социальные выплаты через Jobcenter;

возможность обучения, профессиональной подготовки и интеграционных курсов.

В вашем виде на жительство должна быть запись: Erwerbstätigkeit erlaubt, что означает: работа разрешена.

Куда обращаться сначала: Jobcenter и Agentur für Arbeit

Первый шаг — регистрация в местном Jobcenter или Agentur für Arbeit. Там помогут:

оформить документы и выплаты;

подобрать вакансии или курсы;

посоветовать варианты для быстрого трудоустройства;

объяснить местные правила рынка труда.

В больших городах часто доступны консультации на украинском или английском языках, а также ярмарки вакансий для новоприбывших.

Читайте также Нелегальная работа в Германии: за что можно получить штраф до 50 тысяч евро

Какие профессии доступны без знания языка и диплома

На рынке труда есть спрос на работу, не требующую специальной подготовки. Это так называемые unskilled позиции.

Самые распространенные варианты:

складские работники (Lagerhelfer),

упаковщики (Verpacker),

уборочный персонал и клининг,

сезонные работы в агросекторе,

подсобные работники на строительстве,

помощники на производстве,

работа на кухне и в гостинично-ресторанной сфере.

Такие вакансии часто предлагают временные агентства труда (Zeitarbeit). Они помогают быстро выйти на работу и работать по почасовой оплате.

Читайте также Можно ли получать финансовую помощь в Германии, если вы работаете на minijob

Также можно рассмотреть следующие варианты:

Minijob — работа с ограниченным ежемесячным доходом (подработка);

краткосрочные или переменные контракты через Zeitarbeit.

Minijob подходит тем, кто изучает язык, ухаживает за детьми или только адаптируется к новой среде. Часто именно с Minijob начинается путь к стабильной занятости.

Сколько можно зарабатывать в Германии без знания языка

С 1 января 2025 г. минимальная оплата труда в Германии составляет 12,82 евро/час.

Это означает, что человек без квалификации при оплате на уровне минимума может получить:

за неполный рабочий день (20 часов/неделя) — примерно 1 110 евро брутто в месяц;

за 30 часов — около 1 667 евро;

при полной занятости 40 часов — около 2 222 евро брутто.

Читайте также В Германии повышают почасовую ставку минимальной зарплаты

Брутто означает сумму до вычета налогов, сборов и других обязательных отчислений, то есть это полная начисленная сумма заработной платы.

Если почасовая ставка в конкретной вакансии выше (например, 14,50 или 17,00 евро/час), соответствующие месячные доходы растут пропорционально — до 2 500−2 900 евро брутто.

ТСН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.