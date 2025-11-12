Где найти работу в Германии без знания языка
Найти работу в Германии можно даже без свободного владения немецким языком и без официальной профессиональной квалификации — главное понимать свой статус и знать, куда обращаться.
Об этом пишет ТСН.
Кто имеет право работать в Германии
Украинцы в Германии обычно получают статус временной защиты (vorübergehender Schutz) в соответствии с § 24 Закона о пребывании. Это иной статус, чем статус «классического беженца» (Flüchtlingsstatus), который оформляется через процедуру предоставления убежища (Asyl).
Статус временной защиты предоставляет следующие права:
- проживание в Германии с возможностью продления разрешения;
- полный доступ к рынку труда без отдельного разрешения;
- право на социальные выплаты через Jobcenter;
- возможность обучения, профессиональной подготовки и интеграционных курсов.
В вашем виде на жительство должна быть запись: Erwerbstätigkeit erlaubt, что означает: работа разрешена.
Куда обращаться сначала: Jobcenter и Agentur für Arbeit
Первый шаг — регистрация в местном Jobcenter или Agentur für Arbeit. Там помогут:
- оформить документы и выплаты;
- подобрать вакансии или курсы;
- посоветовать варианты для быстрого трудоустройства;
- объяснить местные правила рынка труда.
В больших городах часто доступны консультации на украинском или английском языках, а также ярмарки вакансий для новоприбывших.
Какие профессии доступны без знания языка и диплома
На рынке труда есть спрос на работу, не требующую специальной подготовки. Это так называемые unskilled позиции.
Самые распространенные варианты:
- складские работники (Lagerhelfer),
- упаковщики (Verpacker),
- уборочный персонал и клининг,
- сезонные работы в агросекторе,
- подсобные работники на строительстве,
- помощники на производстве,
- работа на кухне и в гостинично-ресторанной сфере.
Такие вакансии часто предлагают временные агентства труда (Zeitarbeit). Они помогают быстро выйти на работу и работать по почасовой оплате.
Также можно рассмотреть следующие варианты:
- Minijob — работа с ограниченным ежемесячным доходом (подработка);
- краткосрочные или переменные контракты через Zeitarbeit.
Minijob подходит тем, кто изучает язык, ухаживает за детьми или только адаптируется к новой среде. Часто именно с Minijob начинается путь к стабильной занятости.
Сколько можно зарабатывать в Германии без знания языка
С 1 января 2025 г. минимальная оплата труда в Германии составляет 12,82 евро/час.
Это означает, что человек без квалификации при оплате на уровне минимума может получить:
- за неполный рабочий день (20 часов/неделя) — примерно 1 110 евро брутто в месяц;
- за 30 часов — около 1 667 евро;
- при полной занятости 40 часов — около 2 222 евро брутто.
Брутто означает сумму до вычета налогов, сборов и других обязательных отчислений, то есть это полная начисленная сумма заработной платы.
Если почасовая ставка в конкретной вакансии выше (например, 14,50 или 17,00 евро/час), соответствующие месячные доходы растут пропорционально — до 2 500−2 900 евро брутто.
