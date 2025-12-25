Elterngeld в Германии: как получить выплаты при рождении ребенка
В Германии родители получают финансовую помощь после рождения ребенка, в том числе единовременные выплаты и Elterngeld. В 2025 году правила остаются неизменными для украинцев и других иностранцев, хотя есть определенные нюансы.
Со ссылкой на Ukrainians in Germany рассказываем, кто имеет право на эти выплаты, какие документы нужны и как их правильно оформить.
Право на Elterngeld для беженцев по § 24
Статус § 24 дает право на проживание и доступ к работе, что является ключевым для получения Elterngeld.
- Если человек не работал, ему назначают базовую выплату.
- Если работал, то размер пособия зависит от дохода.
Основные условия получения Elterngeld
Чтобы получить выплату, нужно:
- жить в Германии с официальной пропиской;
- ребенок должен проживать с вами;
- вы должны ухаживать за ребенком лично;
- работать не более 32 часов в неделю;
- иметь право на работу, что и предполагает статус § 24.
Лимиты дохода и минимальный размер выплат
Elterngeld не назначается, если доход семьи превышает установленные лимиты. Для тех, кто не работал, гарантировано 300 евро в месяц. При выборе ElterngeldPlus выплата делится на более долгий срок.
Расчет Elterngeld
Сумма выплат зависит от вашего дохода:
- Если доход был небольшой, выплата может достигать 100% зарплаты.
- Если доход выше среднего, выплата снижается до 65%.
Формально заявление можно подать в любое время в первые месяцы после рождения ребенка. Но есть два правила:
- Выплаты идут только за последние 3 месяца до подачи. То есть, если подать документы поздно, часть денег можно просто потерять.
- Обрабатывать заявление могут долго — от 4 до 12 недель. Поэтому подавать сразу после рождения — самый разумный вариант.
И, что немаловажно: сначала ждут свидетельство о рождении (Geburtsurkunde). Без него заявку просто не примут.
Подача заявления и необходимые документы
Заявление на Elterngeld подают в местный Elterngeldstelle.
- Требуются паспорта, Aufenthaltstitel, прописка, налоговый номер.
- Документы о доходах, свидетельство о рождении ребенка и банковские реквизиты.
Многие земли разрешают подать заявление онлайн через Elterngeld Digital. Для этого нужно заполнить форму на сайте, скачать необходимые документы и подать заявку.
