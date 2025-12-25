Elterngeld в Германии: как получить выплаты при рождении ребенка Сегодня 21:03 — Мир

Elterngeld в Германии: как получить выплаты при рождении ребенка

В Германии родители получают финансовую помощь после рождения ребенка, в том числе единовременные выплаты и Elterngeld. В 2025 году правила остаются неизменными для украинцев и других иностранцев, хотя есть определенные нюансы.

Со ссылкой на Ukrainians in Germany рассказываем, кто имеет право на эти выплаты, какие документы нужны и как их правильно оформить.

Право на Elterngeld для беженцев по § 24

Статус § 24 дает право на проживание и доступ к работе, что является ключевым для получения Elterngeld.

Если человек не работал, ему назначают базовую выплату.

Если работал, то размер пособия зависит от дохода.

Основные условия получения Elterngeld

Чтобы получить выплату, нужно:

жить в Германии с официальной пропиской;

ребенок должен проживать с вами;

вы должны ухаживать за ребенком лично;

работать не более 32 часов в неделю;

иметь право на работу, что и предполагает статус § 24.

Лимиты дохода и минимальный размер выплат

Elterngeld не назначается, если доход семьи превышает установленные лимиты. Для тех, кто не работал, гарантировано 300 евро в месяц. При выборе ElterngeldPlus выплата делится на более долгий срок.

Расчет Elterngeld

Сумма выплат зависит от вашего дохода:

Если доход был небольшой, выплата может достигать 100% зарплаты.

Если доход выше среднего, выплата снижается до 65%.

Формально заявление можно подать в любое время в первые месяцы после рождения ребенка. Но есть два правила:

Выплаты идут только за последние 3 месяца до подачи. То есть, если подать документы поздно, часть денег можно просто потерять. Обрабатывать заявление могут долго — от 4 до 12 недель. Поэтому подавать сразу после рождения — самый разумный вариант.

И, что немаловажно: сначала ждут свидетельство о рождении (Geburtsurkunde). Без него заявку просто не примут.

Подача заявления и необходимые документы

Заявление на Elterngeld подают в местный Elterngeldstelle.

Требуются паспорта, Aufenthaltstitel, прописка, налоговый номер.

Документы о доходах, свидетельство о рождении ребенка и банковские реквизиты.

Многие земли разрешают подать заявление онлайн через Elterngeld Digital . Для этого нужно заполнить форму на сайте, скачать необходимые документы и подать заявку.

