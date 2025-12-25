0 800 307 555
Elterngeld в Германии: как получить выплаты при рождении ребенка

В Германии родители получают финансовую помощь после рождения ребенка, в том числе единовременные выплаты и Elterngeld. В 2025 году правила остаются неизменными для украинцев и других иностранцев, хотя есть определенные нюансы.
Со ссылкой на Ukrainians in Germany рассказываем, кто имеет право на эти выплаты, какие документы нужны и как их правильно оформить.

Право на Elterngeld для беженцев по § 24

Статус § 24 дает право на проживание и доступ к работе, что является ключевым для получения Elterngeld.
  • Если человек не работал, ему назначают базовую выплату.
  • Если работал, то размер пособия зависит от дохода.

Основные условия получения Elterngeld

Чтобы получить выплату, нужно:
  • жить в Германии с официальной пропиской;
  • ребенок должен проживать с вами;
  • вы должны ухаживать за ребенком лично;
  • работать не более 32 часов в неделю;
  • иметь право на работу, что и предполагает статус § 24.

Лимиты дохода и минимальный размер выплат

Elterngeld не назначается, если доход семьи превышает установленные лимиты. Для тех, кто не работал, гарантировано 300 евро в месяц. При выборе ElterngeldPlus выплата делится на более долгий срок.
Расчет Elterngeld

Сумма выплат зависит от вашего дохода:
  • Если доход был небольшой, выплата может достигать 100% зарплаты.
  • Если доход выше среднего, выплата снижается до 65%.
Формально заявление можно подать в любое время в первые месяцы после рождения ребенка. Но есть два правила:
  1. Выплаты идут только за последние 3 месяца до подачи. То есть, если подать документы поздно, часть денег можно просто потерять.
  2. Обрабатывать заявление могут долго — от 4 до 12 недель. Поэтому подавать сразу после рождения — самый разумный вариант.
И, что немаловажно: сначала ждут свидетельство о рождении (Geburtsurkunde). Без него заявку просто не примут.
Подача заявления и необходимые документы

Заявление на Elterngeld подают в местный Elterngeldstelle.
  • Требуются паспорта, Aufenthaltstitel, прописка, налоговый номер.
  • Документы о доходах, свидетельство о рождении ребенка и банковские реквизиты.
Многие земли разрешают подать заявление онлайн через Elterngeld Digital. Для этого нужно заполнить форму на сайте, скачать необходимые документы и подать заявку.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
