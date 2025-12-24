0 800 307 555
Новый раунд тарифной войны между Китаем и США отложен до середины 2027

Мир
15
США решили не вводить новые пошлины на импорт китайских полупроводников как минимум до середины 2027 года. Это фактически ставит на паузу очередной раунд тарифной войны между Вашингтоном и Пекином, сигнализируя о попытке стабилизировать торговые отношения между двумя странами.
Об этом говорится в материале, опубликованном Bloomberg.

Почему США не вводят пошлины на китайские чипы уже сейчас

Соответствующее решение обнародовал Офис торгового представителя США, который завершил почти годичное расследование в отношении китайского сектора микрочипов. В документе Китай обвиняется в нерыночных практиках и стремлении доминировать в отрасли, что, по мнению американской стороны, ограничивает торговлю и вредит интересам США. В то же время, дополнительные пошлины решили не вводить немедленно.
Согласно сообщению, базовая ставка пошлин будет оставаться нулевой в течение 18 месяцев. Повышение может произойти с 23 июня 2027 года, а конкретный уровень тарифов должны объявить не позднее чем за 30 дней до этой даты. При этом американские власти оставляют за собой право пересмотреть решение, если договоренности с Китаем сорвутся.

Реакция Пекина на тарифную войну США

В Пекине подвергли критике подход США. Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пеньюй заявил, что Китай выступает против злоупотребления тарифами и предостерег от политизации технологических и торговых вопросов. По его словам, такие действия могут дестабилизировать глобальные цепи поставок и в конце концов ударить по всем сторонам.
Решение об отсрочке пошлин связывается с договоренностью между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, достигнутой осенью во время встречи в Южной Корее. Тогда стороны согласились избежать резкого повышения тарифов и отчасти ослабить экспортные ограничения на технологии и критически важные материалы.

Какие чипы могут попасть под пошлины США в будущем

Расследование касается так называемых базовых или зрелых чипов, широко используемых в:
  • автомобильной промышленности;
  • авиации;
  • медицинском оборудовании;
  • телекоммуникациях.
Потенциальные пошлины могут затронуть диоды, транзисторы, сырьевой кремний и интегральные схемы. В то же время готовые продукты, в том числе смартфоны и компьютеры с китайскими чипами, пока не подпадают под ограничения.
На фоне этого США и ЕС все больше озабочены влиянием Китая на рынок устаревших полупроводников. Одним из примеров является конфликт вокруг компании Nexperia Holding BV, которую в Нидерландах раньше пытались взять под контроль из соображений национальной безопасности.
Напомним, Дональд Трамп анонсировал 25% пошлины на чипы 18 февраля 2025 года. Однако уже в апреле он сделал исключение из новых пошлин, которые должны были затронуть китайские технологические товары. Трамп решил не вводить пошлины на смартфоны, компьютеры, чипы и еще некоторые товары из Китая.
