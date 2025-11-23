0 800 307 555
Какие изменения ждут украинцев в Германии: что будут проверять

В настоящее время Германия продолжает принимать украинских беженцев, распределяя их по разным регионам и специализированным лагерям, каждый из которых имеет свои особенности. Но украинские беженцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вскоре не будут иметь права на социальные выплаты для безработных «бюргергельд» (Bürgergeld — «деньги для граждан»).
Об этом сообщает DW.
Это предусматривает законопроект министерства труда Германии, который правительство страны одобрило в среду, 19 ноября.
Те беженцы от войны россии против Украины, которые получили временную защиту в Германии после 1 апреля и не имеют достаточно средств для жизни, в будущем будут иметь право исключительно на выплаты наравне с просителями убежища из других стран.
Речь идет о существенно меньших суммах выплат.

Пример

Если человек, проживающий сам и получающий «бюргергельд», имеет право в общей сложности получать максимум 563 евро в месяц, то искатели убежища могут претендовать всего на 441 евро.
В немецком министерстве труда говорят, что целью властей остается как можно более быстрое и долгосрочное трудоустройство украинских беженцев.
Кроме того, за них будут отвечать другие органы — вместо центров занятости (Jobcenter) такие беженцы должны будут обращаться в социальные службы общины, в которой они живут. Возврат выплат законопроект не предусматривает.
Также будет проведена проверка имущества, и соцпомощь смогут получить только те, кто не имеет собственных активов. «Если активы есть, их необходимо использовать, прежде чем получать помощь искателям убежища», — предостерег он.

Справка Finance.ua:

  • Всего в Германии по состоянию на октябрь 2025 года проживало около 1,26 миллиона беженцев из Украины. Около 700 тысяч украинских беженцев имели право на соцпомощь, в том числе 200 тысяч детей.
  • Германия строго контролирует рынок труда и налагает большие штрафы на лиц, работающих нелегально. Специалисты рассказали, что такое нелегальное трудоустройство, как проверить свой статус и избежать штрафов.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Payment systems