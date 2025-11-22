В США вырос спрос на тяжелые и низкооплачиваемые работы Вчера 22:47 — Личные финансы

В США вырос спрос на тяжелые и низкооплачиваемые работы, Фото: Bloomberg

В США фиксируют новый тренд на рынке труда. Вакансии с низкими зарплатами и сложными условиями, ранее не вызывавшие интереса, сейчас получают гораздо больше откликов.

Об этом сообщают экономисты Центра экономической стратегии со ссылкой на Bloomberg.

Где вырос спрос на кандидатов

CEO компании, нанимающей регуляторов дорожного движения, рассказал, что два года назад получал примерно 10 заявок в неделю. Сегодня количество выросло до 80.

Ранее он нанимал почти каждого, кто проходил тест на наркотики, теперь может принять около 15% кандидатов.

Похожий скачок заинтересованности наблюдается в вакансиях заместителей учителей, тюремных охранников и сортировщиков на мусороперерабатывающих предприятиях. Компании по сбору отходов сообщают об исторически низкой текучке кадров среди водителей.

Армия США, которая в 2022 году недобрала 25% от запланированного количества новобранцев, теперь выполняет планы досрочно.

Ситуация с безработицей

Уровень безработицы в августе составил 4.3% и был относительно низким. В то же время потерявшие работу остаются без нее дольше. Почти 26% безработных ищут работу более полугода, что является одним из самых высоких показателей за десятилетие.

Почему меняется ситуация на рынке труда

Период, когда работники диктовали условия, похоже, завершился.

Почти половина занятых американцев в опросе Harris Poll для Bloomberg News сказали, что поиск работы подобного качества занял бы четыре месяца или больше, если бы они потеряли текущее место работы. Это усиливает позиции работодателей, длительное время испытывавших нехватку персонала, особенно после роста зарплат на 27% от начала пандемии.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине формируется новый класс высокооплачиваемых сантехников и плиточников.

По данным Госстата, в сентябре 2025 года средняя зарплата в стране составляла 26 623 гривны — это плюс 24% к показателю прошлого года. Однако в сфере рабочих специальностей некоторые зарплаты выросли более чем на 40%, хотя они еще и в прошлом году были выше уровня средней зарплаты.

Так, зарплата плиточника, по данным OLX Работа, выросла — с 37 500 гривен в прошлом году до 45 000 гривен сейчас. Зарплата маляра выросла почти на 43% - до 50 000 гривен. Зарплата сантехника — на 38% - до 41 500 гривен. Фасадники в среднем зарабатывают 57250 гривен в месяц. Электрики и строители — 35 000 и 45 000 гривен, штукатуры вообще 60 000 гривен

