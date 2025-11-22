0 800 307 555
7 советов к Черной пятнице: как не купить лишнего и не дать себя обмануть

Личные финансы
Черная пятница уже рядом и вместе со скидками приходит главный вызов сезона: как не потерять голову и не потратить больше запланированного.
Так, кроме толп и погоней за выгодными предложениями, наибольшей проблемой может стать финансовая. Ведь, конечно, хочется и приобрести что-то в разгар акций Черной пятницы и Киберпонедельника, и одновременно удержаться в рамках бюджета.
Эксперты отмечают: есть простые стратегии, которые помогут удержать расходы под контролем, пишет CNBC. Так что делимся 7 советами, которые помогут сохранить бюджет в этом году.

1. Установите лимиты трат

Установите четкие бюджеты — это станет предохранителем от эмоциональных покупок в Черную пятницу.
Вы можете договориться о максимальном бюджете на подарки с друзьями или ограничить сумму на покупки для себя — это поможет не выходить за рамки.
Пределы затрат дают ощущение контроля и уменьшают стресс, потому что вы точно знаете, на что можете позволить себе потратиться. А договоренность о лимитах на сумму подарка в семье или с друзьями позволит избежать неловкости и чувства вины, когда кто-то купил более дешевый подарок.

2. Знайте свои триггеры

Вы сможете сдерживать импульсивные покупки, если поймете, что именно вас «включает», говорит эксперт по сбережениям Андреа Ворох.
Часто таким триггером становятся распродажи. Однако не все «выгодные предложения» действительно таковы — иногда магазины создают выгоду только «на бумаге» и ярких вывесках.
Особенно осторожно следует относиться к акциям «покупаете больше — экономите больше».
«Скидка 10 долларов на 50 и 20 долларов на 100 — это одинаковый процент. Не позволяйте цифрам заставлять вас тратить больше», — объясняет Ворох.
А еще часто триггером к импульсивным покупкам становится музыка. Исследование Американской психологической ассоциации показывает: определенная музыка может подталкивать к импульсивным покупкам, следите, что покупаете и сколько времени проводите в магазинах.

3. Планируйте

Перед походом в магазины выделите время для подготовки. Особенно это актуально на Черную пятницу и Киберпонедельник, когда ритейлеры публикуют рекламные предложения раньше времени — так вы сможете сравнить цены в разных магазинах и не покупать лишнего.
Эксперты советуют составлять список покупок для каждого магазина — это экономит время и деньги.

4. Посадите себя на «денежную диету»

Если вы легко подвергаетесь влиянию распродажей, специалисты советуют в Черную пятницу брать с собой только наличные деньги.
Например, решили потратить максимум 200 долларов — снимите эту сумму наличными и идите на шоппинг без карт. Деньги закончились — шоппинг завершен. Это просто и эффективно.

5. Отслеживайте расходы

Онлайн-покупки тоже важно четко контролировать. Да, шопинг онлайн может казаться более безопасным и удобным, но именно в интернете легче потерять ощущение реальных денег.
«Люди влезают в долги, потому что увлекаются акциями и перестают следить за транзакциями», — объясняют эксперты.
Регулярно проверяйте историю оплат или пользуйтесь приложениями, показывающими вам расходы в реальном времени — это поможет вовремя остановиться и не выходить за пределы плана.

6. Не тратьте, чтобы «сэкономить»

В Черную пятницу легко попасть в ловушку выгоды, когда магазины устанавливают минимальные суммы для бесплатной доставки или больших скидок. Это часто подталкивает добавить в корзину товар, который вам действительно не нужен — просто чтобы дотянуть до той пороговой суммы.
Если разница между вашей покупкой и суммой для бесплатной доставки слишком велика, а дополнительный товар стоит примерно столько же, сколько сама доставка, лучше заплатите за доставку. Это выгоднее, чем переплачивать за вещь, которой вы не будете пользоваться.
7. Проверяйте историю цен

Речь о старом «трюке» от магазинов, когда перед Черной пятницей «поднимают» старую цену, чтобы скидка выглядела больше.
Воспользуйтесь сервисами отслеживания цен или просто посмотрите, сколько товар стоил неделю или две назад. Это защитит от фейковых скидок и поможет понять, действительно ли предложение выгодное.
Безопасного и удачного шопинга!
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
