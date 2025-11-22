Djinni показал конкуренцию за ІТ-работу: каждая пятая фронтенд-вакансия собирает более 100 откликов
Кандидаты на фронтенд-позиции соревнуются между собой гораздо жестче, чем другие айтишники: примерно каждая пятая вакансия для фронтендеров онлайн получает 100 и более откликов, в то время как среди всех вакансий на рынке таких только 2,7%.
Об этом свидетельствуют данные сервиса поиска работы Djinni, опубликованные в официальном Telegram-канале сервиса.
По статистике Djinni, в QA-направлении доля «перегретых» вакансий со 100+ откликами составляет 16%. В продакт-менеджменте и дизайне этот показатель держится на уровне около 10%. Среди приблизительно 1700 маркетинговых позиций только четыре набрали более сотни окликов, что демонстрирует значительно более низкую концентрацию кандидатов на одну вакансию.
Отдельно Djinni приводит примеры рекордсменов по количеству откликов. Абсолютным лидером стал Middle Front-End Developer (React) с 633 откликами. За ним следует Junior Project Manager в IT с 489 кандидатами. Среди креативных профессий выделяется позиция Middle/Senior UX/UI Designer с 342 откликами, а в тестировании одна из вакансий manual QA получила 338 откликов.
Интересная деталь рынка в том, что в топ впервые попала HR-позиция: вакансия HR operations manager/менеджера по корпоративной культуре собрала 331 отзыв. Среди разработчиков также выделяют Full Stack/JavaScript-позицию с 235 откликами и роль Senior Python Developer или Data Engineer с 227 откликами. В маркетинге заметен ажиотаж вокруг Junior idea generator and Trends Researcher, где набралось 213 откликов, а среди аналитиков одна из вакансий Senior Data Analyst собрала 184 кандидата.
В бэкграунде этой статистики несколько лет падение количества ІТ-вакансий на украинском рынке и рост конкуренции среди специалистов, особенно на уровнях junior и middle. Для кандидата более 100 откликов под одной позицией означают, что работодатель может выбрать только несколько человек из большого пула резюме. Для компаний это сигнал, что даже нишевые роли в популярных направлениях сейчас могут закрываться гораздо быстрее, а требования к кандидатам — ужесточаться.
