Djinni показал конкуренцию за ІТ-работу: каждая пятая фронтенд-вакансия собирает более 100 откликов

Личные финансы
Кандидаты на фронтенд-позиции соревнуются между собой гораздо жестче, чем другие айтишники: примерно каждая пятая вакансия для фронтендеров онлайн получает 100 и более откликов, в то время как среди всех вакансий на рынке таких только 2,7%.
Об этом свидетельствуют данные сервиса поиска работы Djinni, опубликованные в официальном Telegram-канале сервиса.
По статистике Djinni, в QA-направлении доля «перегретых» вакансий со 100+ откликами составляет 16%. В продакт-менеджменте и дизайне этот показатель держится на уровне около 10%. Среди приблизительно 1700 маркетинговых позиций только четыре набрали более сотни окликов, что демонстрирует значительно более низкую концентрацию кандидатов на одну вакансию.
Инфографика: Djinni
Отдельно Djinni приводит примеры рекордсменов по количеству откликов. Абсолютным лидером стал Middle Front-End Developer (React) с 633 откликами. За ним следует Junior Project Manager в IT с 489 кандидатами. Среди креативных профессий выделяется позиция Middle/Senior UX/UI Designer с 342 откликами, а в тестировании одна из вакансий manual QA получила 338 откликов.
Интересная деталь рынка в том, что в топ впервые попала HR-позиция: вакансия HR operations manager/менеджера по корпоративной культуре собрала 331 отзыв. Среди разработчиков также выделяют Full Stack/JavaScript-позицию с 235 откликами и роль Senior Python Developer или Data Engineer с 227 откликами. В маркетинге заметен ажиотаж вокруг Junior idea generator and Trends Researcher, где набралось 213 откликов, а среди аналитиков одна из вакансий Senior Data Analyst собрала 184 кандидата.
В бэкграунде этой статистики несколько лет падение количества ІТ-вакансий на украинском рынке и рост конкуренции среди специалистов, особенно на уровнях junior и middle. Для кандидата более 100 откликов под одной позицией означают, что работодатель может выбрать только несколько человек из большого пула резюме. Для компаний это сигнал, что даже нишевые роли в популярных направлениях сейчас могут закрываться гораздо быстрее, а требования к кандидатам — ужесточаться.
По материалам:
dev.ua
