ЕС создаст платформу для поиска иностранных специалистов
Представители Комитета Европарламента по гражданским свободам и Совет ЕС согласовали создание цифровой платформы EU Talent Pool. Ее планируется использовать для упрощения трудоустройства граждан третьих стран на территории ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
Документ должен быть официально принят Европарламентом и Советом ЕС. После этого он вступит в силу.
Кого будут искать через EU Talent Pool
Платформа будет совмещать работодателей с вакансиями в областях, где в ЕС наблюдается нехватка кадров.
Перечень таких профессий будет иметь общеевропейскую основу, но страны смогут корректировать его с учетом национальных и региональных потребностей.
Поиск работы и размещение вакансий для работодателей и кандидатов будет бесплатным.
Требования к работодателям
Страны, присоединяющиеся к платформе, должны обеспечить соответствие работодателей действующему законодательству и национальным нормам. Это касается честного найма, надлежащих условий труда, недискриминации, защиты от неправомерного обращения и противодействия торговле людьми.
Нарушение этих требований может стать основанием для временной блокировки или удаления работодателя с платформы.
Все вакансии должны содержать название и контактные данные работодателя, описание работы и место ее выполнения. По желанию работодателя может быть добавлена информация о начальном уровне оплаты труда или о деятельности компании.
Профили кандидатов
Кандидаты из стран, не входящих в ЕС, смогут зарегистрироваться и создать профиль с информацией о своих навыках и квалификации.
В ходе переговоров было согласовано, что навыки, полученные или подтвержденные в рамках EU Talent Partnerships или двусторонних договоренностей, будут обозначаться в профиле.
Кандидаты также смогут указать страну ЕС, в которой хотят работать, и дату, с которой могут приступить к работе. Для регистрации им нужно будет достичь совершеннолетия в стране, где они намерены работать.
Возможность ускоренного оформления
Страны ЕС, которые присоединятся к системе, смогут ускорить иммиграционные процедуры для кандидатов, отобранных через EU Talent Pool. В то же время, регистрация в платформе или отбор на вакансию не гарантируют получения разрешения на работу или проживание.
Это решение будет оставаться в компетенции отдельных стран.
Поделиться новостью
Также по теме
С кого налоговая может автоматически взимать долги
Превысила начальную оценку в 1000 раз: картина Фриды Кало продана за рекордные 54 млн долл. (фото)
ЕС создаст платформу для поиска иностранных специалистов
Подача декларации по плате за землю: кто из ФЛП должен сделать
Как пользоваться электроприборами после появления света (советы ДТЭК)
В каких странах учителя получают самые низкие зарплаты