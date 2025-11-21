0 800 307 555
В каких странах учителя получают самые низкие зарплаты

В разных европейских странах учителя могут получать от 50 до 130 тысяч гривен зарплаты. Однако в отдельных государствах месячный заработок педагога может составить всего 10 — 20 тысяч гривен.
Страны, в которых учителя получают наименьшие зарплаты (средний показатель оплаты их труда):
  • Украина — 10 000 — 14 000 гривен.
  • Молдова — 12 000 — 15 000 гривен.
  • Грузия — 15 000 — 18 000 гривен.
  • Армения — 18 000 — 20 000 гривен.
  • Албания — 20 000 — 22 000 гривен.
Отметим, что суммы приблизительные, так как могут отличаться не только в пределах одной страны, но и региона.
На уровень зарплаты учителя влияют разные факторы. В частности, стаж, категория, опыт и т. д. Увеличение происходит пропорционально.
Педагоги также могут получать надбавки за классное руководство, проверку тетрадей, престижность и даже премии.
В частных школах уровень оплаты труда педагогов выше, чем в государственных.
Средняя ставка учителя в Украине составляет около 8000 гривен в месяц. К ней добавляют:
  • надбавку за проверку тетрадей — около 10 — 15%;
  • надбавку за классное руководство — около 1000 — 1500 гривен;
  • надбавку за стаж:
  1. более 10 лет — 10%,
  2. более 20 лет — 20%,
  3. свыше 30 лет — 30%.
В результате средняя зарплата педагога в нашей стране со всеми надбавками составляет 10 000 — 14 000 гривен. Учитель начальных классов получает в среднем 17 000 — 17 500. Молодые начинающие учителя — от 8 000 до 10 000 гривен.
Напомним, в Верховной Раде предлагают ввести новую систему оплаты труда педагогов — фиксированную ставку в размере не менее трех минимальных зарплат. Соответствующие поправки в Закон «О Государственном бюджете на 2026 год» подали народные депутаты. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. По его словам, цель инициативы не просто увеличить оклады, а изменить саму систему начисления зарплат.
