Три минималки: в Украине предлагают новую зарплатную модель для учителей
В Верховной Раде предлагают ввести новую систему оплаты труда педагогов — фиксированную ставку в размере не менее трех минимальных зарплат.
Соответствующие поправки в Закон «О Государственном бюджете на 2026 год» подали народные депутаты.
Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
По его словам, цель инициативы — не просто увеличить оклады, а изменить саму систему начисления зарплат.
Предполагается, что поправки в бюджет позволят выплачивать учителю ежемесячный оклад в размере не менее трех минимальных зарплат.
Сейчас молодой учитель с доплатой в 2 000 грн получает на руки примерно 8 200 грн, а мы хотим, чтобы он получал более 19 000 грн. Впервые мы видим реальную возможность это сделать", — сказал чиновник.
Если изменения будут приняты, новая модель начнет действовать с 1 сентября 2026 года.
По словам Бабака, впереди еще немало работы, в том числе пересмотр структуры заработной платы учителей.
Справка Finance.ua:
- медианная зарплата учителей в сентябре 2025 года составляет 12 500 грн, свидетельствуют данные OLX Работа;
- поэтому профессия учителя продолжает оставаться одной из наименее оплачиваемых в Украине. Для сравнения, в Польше зарплата учителя в зависимости от категории и стажа составляет от 5 000 до 7 300 злотых (57 000−83 000 грн);
- Ранее мы также сообщали, что в 2026 году правительство сохранит ежемесячную доплату учителям в размере 2 тыс. грн.
Поделиться новостью
Также по теме
Три минималки: в Украине предлагают новую зарплатную модель для учителей
В «Киевводоканале» объяснили, когда подавать показатели, чтобы избежать неправильных начислений
«Укрпочта» снизила цену на доставку посылок в 6 стран (список)
Почти 2 млрд злотых за квартал: украинцы заняли второе место по расходам в Польше
Рост зарплат в Украине замедляется
В США повысили стоимость визы H-1B до $100 тысяч: как это отразится на украинском IT