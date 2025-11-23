0 800 307 555
ру
ТОП-8 мест мира, куда лучше не ехать в 2026 году — почему так

Мир
178
Эксперты издательства о путешествиях Fodor’s показали свой No List 2026, в который они внесли локации по всему миру, которые уже не выдерживают наплыва туристов.
Эксперты рейтинга сообщили, что они абсолютно не призывают бойкотировать эти направления, но отмечают важность осознанного их посещения.
«Список „Нет“ — это мягкий, но точный толчок к тому, чтобы снизить темп на время — не навсегда — и дать отдых любому месту, которому явно нужна передышка», —
отмечают эксперты.

В общей сложности к No List 2026 от Fodor’s попали восемь популярных туристических направлений по всему миру.
«Те, кто давно читает этот ежегодный список, могли заметить, что в этом году в него не попали несколько мест — например, Венеция или Барселона. Эти направления не вылечились волшебным образом — они все еще погрязли в проблемах — но привычные „подопечные“ слишком часто отвлекают внимание от других популярных направлений, нуждающихся в отдыхе», — подчеркнули авторы.
Возглавила антирейтинг далекая Антарктида. На первый взгляд, учитывая обособленность континента и дороговизну туров туда, может показаться, что это направление не массовое.
Однако в последние годы интерес к нему заметно возрос, и в конце концов местная экосистема уже не выдерживает даже сравнительно небольшого количества туристов, которые могут себе позволить поездку в Антарктику.
Напомним, город Кадис был избран единственным испанским направлением в списке «Лучшие путешествия 2026» по версии Lonely Planet. Об этом пишет испанское издание Larazon.
Ранее писали, что «Укрзализныця» приобщается к инициативе «зимняя поддержка», которую анонсировал президент Украины. Украинцы смогут бесплатно путешествовать на расстоянии до 3000 километров. Как отмечают в «Укрзализныце», 3000 км — это расстояние путешествия туда и обратно по маршруту, который является самым длинным в Украине.
Ожидается, что программа поможет снизить нагрузку в пиковые периоды и поощрит украинцев путешествовать в другое время.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
