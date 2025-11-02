Подорожі «Укрзалізницею»: українці зможуть проїхати 3000 км потягом безкоштовно Сьогодні 08:31

Подорожі «Укрзалізницею»: українці зможуть проїхати 3000 км потягом безкоштовно

«Укрзалізниця» долучається до ініціативи «зимова підтримка», яку анонсував президент України. Українці зможуть безкоштовно подорожувати потягом на відстань до 3000 кілометрів.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Як зазначають у «Укрзалізниці», 3000 км — це відстань подорожі туди й назад маршрутом, який є найдовшим в Україні.

Читайте також Президент анонсував нові виплати для українців узимку

Очікується, що програма допоможе зменшити навантаження у пікові періоди та заохотить українців подорожувати в інший час.

«Ця програма — важлива складова системного державного фінансування пасажирських перевезень. Це — надважливо і для всіх залізничників, щоб була впевненість у майбутньому галузі», — йдеться у повідомленні.

Finance.ua вже писав , що Володимир Зеленський анонсував нову програму «зимової підтримки», яка буде схожа на минулорічну, коли усі українці мали можливість витратити 1000 гривень на окремі витрати.

Програма передбачатиме пряму підтримку, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби.

Окремо передбачають програму для самотніх літніх людей, багатодітних родин, людей, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.