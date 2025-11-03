Підтримка військовослужбовців, ветеранів: вже 66 тис. осіб отримали допомогу на 1 млрд грн

0 800 307 555
У Києві зростає обсяг підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. У межах міської цільової програми «Підтримка киян — Захисників і Захисниць України» за 9 місяців 2025 року допомогу вже отримали 66 тис. осіб на понад 1 млрд грн.
Це більше, ніж за весь 2024 рік, коли підтримку надали 55 тис. киян на понад 890 млн грн.
Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.
Програма охоплює різні види підтримки: від щомісячних виплат родинам полеглих Захисників до компенсацій на автомобілі для ветеранів з інвалідністю.

Хто отримав допомогу

Результати програми підтримки за 2024 і 2025 роки за окремими видами виплат.
1) Компенсація на авто для ветеранів з інвалідністю І та ІІ групи:
  • у 2024 році — 3 особи;
  • у 2025 році — 20 осіб.
2) Щорічна допомога киянам-Захисникам і Захисницям з інвалідністю:
  • у 2024 році — понад 1 800 осіб;
  • за 3 квартали 2025 року — 2 280.
3) Щорічна матеріальна допомога для родин полонених або зниклих безвісти:
  • у 2024 році — до 500 осіб;
  • за 3 квартали 2025 року — понад 2 000 осіб.
4) Щомісячна допомога неповнолітнім дітям загиблих Захисників і Захисниць:
  • у 2024 році — 1 800 осіб;
  • за 3 квартали 2025 року — 2 500 осіб.
5) Щомісячна допомога непрацездатним членам родини Захисників і Захисниць:
  • у 2024 році — 1 950 осіб;
  • за 3 квартали 2025 року — понад 3 000 осіб.
6) Одноразова допомога ветеранам, які отримали поранення (45 тис. грн):
  • у 2024 році — 165 осіб;
  • за 3 квартали 2025 року — понад 1 000 осіб.
«Ми постійно адаптуємо цільову програму до реальних викликів, з якими стикаються Захисники та їхні родини. Місто продовжує вдосконалювати механізми підтримки, щоб допомога була своєчасною, адресною і відповідала потребам», — наголосила Марина Хонда.
Нагадаємо, що 9 жовтня на пленарному засіданні депутати Київради ухвалили зміни до міської цільової програми «Підтримка киян — Захисників та Захисниць України». Зокрема, фінансування до кінця 2025 року зросло на 210 млн грн.
