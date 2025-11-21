0 800 307 555
Что дают цифровые кочевники локальным экономикам: какие проблемы

Мир
122
Цифровые кочевники оказывают двойное влияние на принимающие страны. С одной стороны, они стимулируют локальный бизнес: тратят деньги на аренду, питание, транспорт, досуг, поддерживая рестораны, кафе, магазины и местные сервисы.
Об этом мы пишем в статье: Где выгоднее работать цифровым кочевникам
Как кочевники меняют локальные экономики
Кочевники влияют на развитие туризма и инфраструктуры. Они продлевают туристический сезон, поскольку приезжают не только летом, и стимулируют спрос на качественный интернет, коворкинг и современное жилье.
Их присутствие оказывает влияние на развитие ІТ-сферы. В частности, повышает общий технологический уровень, привлекая международные ІТ-конференции, стартапы и инвестиции, способствует обмену знаниями.
Кочевники также повышают налоговые поступления. Специальные визы обязывают их платить налоги, хотя и льготные, что является дополнительным доходом для бюджета страны.

Проблемы

Самой острой проблемой, которую создают номады, является жилищный кризис. Так, высокоплатежеспособные кочевники повышают спрос на аренду, особенно в популярных районах. Это приводит к росту цен на жилье и делает его недоступным местным жителям со средним доходом.
Также в небольших городах приток иностранцев может создавать дополнительную нагрузку на инфраструктуру — коммунальные услуги, транспорт и медицинскую систему.
Ранее мы писали, что ведущими направлениями для удаленных работников в Европе стали Нидерланды, Норвегия и Эстония, которые предлагают стабильную инфраструктуру и благоприятную визовую политику. Девять из десяти лучших европейских направлений для цифровых кочевников расположены именно в Европе.
Испания получила первое место по визовым льготам: срок действия визы составляет один год и может быть продлен до трех лет. Страна также заняла третье место по уровню технологий и инноваций.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестиции
