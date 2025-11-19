0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Портрет Густава Климта: рекорд современного искусства на аукционе (фото)

Мир
217
Портрет Густава Климта, который помог спасти жизнь еврейскому герою во время Холокоста, был продан за 236,4 миллиона долларов (204 миллиона евро).
Об этом пишет Еuronews.
Он побил рекорд для произведения современного искусства, который ранее устанавливал портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола, проданный за 195 миллионов долларов (168 миллионов евро) в 2022 году.
Картина Климта «Портрет Элизабет Ледерер» была продана после 20-минутных торгов на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Sotheby’s отказался раскрыть личность покупателя портрета.
Портрет Густава Климта: рекорд современного искусства на аукционе (фото)
Портрет высотой 1,8 метра, написанный в течение трех лет, между 1914 и 1916 годами, изображает дочь одной из самых богатых венских семей. Он изображает роскошную жизнь семьи Ледерер до аннексии Австрии нацистской Германией в 1938 году.
Эта картина является одним из двух портретов австрийского художника в полный рост, которые остаются в частной собственности. Работа хранилась отдельно от других картин Климта, сгоревших при пожаре в австрийском замке.
Он был частью коллекции миллиардера Леонарда А. Лаудера, наследника косметического гиганта The Estée Lauder Companies. Он умер в этом году в возрасте 92 лет, оставив после себя потрясающую коллекцию стоимостью более 400 миллионов долларов.
По данным Sotheby’s, пять работ Климта из коллекции Лаудера были проданы на аукционе за общую сумму 392 миллиона долларов (338 миллионов евро).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems