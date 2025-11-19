Портрет Густава Климта: рекорд современного искусства на аукционе (фото) 19.11.2025, 18:00 — Мир

Портрет Густава Климта, который помог спасти жизнь еврейскому герою во время Холокоста, был продан за 236,4 миллиона долларов (204 миллиона евро).

Об этом пишет Еuronews

Он побил рекорд для произведения современного искусства, который ранее устанавливал портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола, проданный за 195 миллионов долларов (168 миллионов евро) в 2022 году.

Картина Климта «Портрет Элизабет Ледерер» была продана после 20-минутных торгов на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Sotheby’s отказался раскрыть личность покупателя портрета.

Портрет высотой 1,8 метра, написанный в течение трех лет, между 1914 и 1916 годами, изображает дочь одной из самых богатых венских семей. Он изображает роскошную жизнь семьи Ледерер до аннексии Австрии нацистской Германией в 1938 году.

Эта картина является одним из двух портретов австрийского художника в полный рост, которые остаются в частной собственности. Работа хранилась отдельно от других картин Климта, сгоревших при пожаре в австрийском замке.

Он был частью коллекции миллиардера Леонарда А. Лаудера, наследника косметического гиганта The Estée Lauder Companies. Он умер в этом году в возрасте 92 лет, оставив после себя потрясающую коллекцию стоимостью более 400 миллионов долларов.

По данным Sotheby’s, пять работ Климта из коллекции Лаудера были проданы на аукционе за общую сумму 392 миллиона долларов (338 миллионов евро).

