Мир
В Польше студентам будут доплачивать 1000 злотых (условия)
С октября 2026 года в Польше стартует новая стипендиальная программа wGotowości («В готовности»). Она предназначена для студентов, которые планируют совмещать обучение с подготовкой к военной службе.
Об этом сообщает inpoland.

Что известно о программе wGotowości

Отмечается, что размер ежемесячной стипендии составит 1000 злотых.
Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что программа заработает с нового учебного года.
Как сообщал Reuters, программа будет предлагать базовый курс безопасности, обучение выживанию, медицинскую подготовку и занятия по кибергигиене. К концу 2026 года планируется обучить около 400 тысяч человек.

Программа «Каникулы с армией»

Кроме того, Министерство национальной обороны реализует программу «Каникулы с армией» (Wakacje z Wojskiem).
Она ориентирована на выпускников средних школ, студентов и людей, желающих получить сезонную работу.
За 27 дней подготовки участникам выплачивают 6300 злотых, а также предлагают возможность продолжить сотрудничество с армией — от войск территориальной обороны до профессиональной службы.
Напомним, с 1 сентября 2025 года в Украине стартовала масштабная реформа военной подготовки. Вместо срочной службы вводятся два новых формата: базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов и базовая военная служба (БВС) — для других граждан в возрасте до 25 лет.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
