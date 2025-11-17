0 800 307 555
Мир
ЕС хочет ввести дополнительный сбор на посылки до 150 евро
Европейская комиссия предложила ввести пошлины в размере 2 евро для посылок стоимостью до 150 евро, которые приходят в ЕС из стран за его пределами.
Этот платеж станет ключевой частью масштабной таможенной реформы, которая должна привести в порядок импорт товаров с онлайн-торговли и повысить их безопасность, сообщает Eurotax.

Для чего этот сбор

Согласно исследованию CEP Research, только в 2024 году в ЕС поступило 4,6 миллиарда посылок стоимостью до 150 евро, значительная часть которых происходит из Китая (от таких платформ, как Temu и Shein).
Три основные цели нового сбора:
  • покрытие расходов — чтобы компенсировать таможенным органам расходы на обработку и контроль огромного потока импорта низкой стоимости.
  • безопасность — чтобы усилить контроль за соблюдением европейских стандартов и безопасностью товаров, часто попадающих в ЕС без надлежащей проверки.
  • справедливая конкуренция — чтобы выровнять условия для европейских продавцов, конкурирующих с дешевым импортом, который часто пользуется регуляторными послаблениями.
Еврокомиссия предлагает пошлины в размере 2 евро для посылок, отправленных непосредственно потребителю, и пониженную ставку около 0,50 евро, если товар сначала проходит через склад в ЕС.

Страны-члены действуют, не дожидаясь 2028 года

Хотя полноценная таможенная реформа ЕС запланирована на 2028 год, несколько стран решили не ждать общеевропейского режима и объявили о введении национального собрания:
  • Румыния: Предлагает фиксированный тариф 25 леев (около 5 евро) для посылок из ЕС стоимостью до 150 евро.
  • Франция: Проект бюджета на 2026 год предусматривает административную таможенную пошлину в размере 2 евро.
  • Нидерланды: Таможенная администрация рассматривает возможность введения сбора 2 евро за единицу товара, опасаясь, что односторонние действия других стран перенаправят поток посылок в Нидерланды, являющиеся большими воротами для импорта.
Эксперты отмечают, что для крупных китайских платформ сбор в 2 евро может составить до 17% от средней стоимости заказа, что заставит их повышать цены или менять логистические схемы, перенаправляя товары через склады в ЕС.
Налоги
