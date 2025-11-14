Shein и Temu под ударом: Италия планирует ввести налог на посылки Сегодня 07:45 — Мир

Италия готовит введение налога на низкоценовые почтовые посылки из стран, не входящих в ЕС, сообщили представители правительства. Цель меры — защита местной модной индустрии от дешевых импортных товаров, в основном из Китая, поступающих через онлайн-платформы, такие как Shein и Temu.

Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на Reuters.

По словам министра промышленности Адольфо Урсо, новые правила вступят в силу до конца этого года.

Налог будет касаться отправлений стоимостью менее 150 евро (около 175 долларов США) и будет соответствовать предложению, которое сейчас обсуждается на уровне ЕС.

Министр экономики Джанкарло Джорджетти призвал к ускоренному введению подобного общеевропейского налога, считая целесообразным ввести его уже в 2026 году, а не в 2028-м, как планировалось ранее.

«Нужны жесткие и быстрые европейские правила, чтобы сдержать поток дешевых и непроверенных товаров из не входящих в ЕС стран», — отметил он.

Представители Federazione Moda Italia-Confcommercio положительно отреагировали на нововведение, назвав его шагом к ограничению ультрабыстрой моды.

В заявлении федерации отмечено: «Мы ценим намерение правительства учесть в бюджетном законе экономические и экологические последствия ультра-быстрой моды, которая также истощает значительные ресурсы нашей экономики и казны».

По данным таможенных органов ЕС, в 2024 году было обработано около 4,6 миллиарда низкоценовых онлайн-посылок, 91% из них — из Китая, что вдвое больше, чем в 2023 году.

Ожидается, что итальянская инициатива будет формализована как поправка в бюджет на 2026 год в ближайшие недели.

Заметим, что Temu — это глобальная китайская платформа, которая за короткое время смогла встряхнуть мировой рынок e-commerce. Став дочерней компанией китайского гиганта PDD Holdings, она мгновенно стала известна благодаря сверхдешевым товарам, бесплатной доставке и агрессивной рекламе.

Платформа стартовала в 2022 году и с самого начала взяла курс на Запад. Она предлагает товары непосредственно от китайских производителей, минуя посредников, что позволяет поддерживать крайне низкие цены. Компании, входящие в структуру Temu, имеют прямые связи с китайскими фабриками, а следовательно — с государственным и промышленным капиталом Китая.

Shein — международный онлайн-ритейлер быстрой моды и сеть pop-up магазинов, популярная среди потребителей поколения Z. Компания основана в 2008 году в Нанкине бизнесменом Крисом Сюем под названием ZZKKO; В 2022 году перенесла свою штаб-квартиру в Сингапур. В 2023 году бренд SHEIN был оценен в 24,25 млрд долларов.

