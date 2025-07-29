Temu может получить миллионный штраф от ЕС — Finance.ua

Temu может получить миллионный штраф от ЕС Сегодня 02:37 — Мир

Temu может получить миллионный штраф от ЕС

Еврокомиссия выявила нарушение китайским гигантом электронной коммерции Temu Закона о цифровых услугах (DSA) ЕС — компания не провела оценку рискованных и незаконных товаров на своей онлайн-платформе.

Об этом сообщает Euractive

Онлайн-платформа Temu, которая с большими скидками предлагает товары, обычно доставляемые непосредственно из Китая, находится под следствием Еврокомиссии с октября, когда та начала расследование в рамках DSA относительно торговой площадки.

Объявляя сегодня о своих предварительных выводах, Еврокомиссия заявила, что, по ее мнению, Temu не провела надлежащую оценку рисков, связанных с продаваемыми на ее платформе товарами.

Этот вывод основан на отчете об оценке рисков, который Temu подала в ЕС в октябре прошлого года, как того требует DSA. Однако, по словам представителя ЕК, в отчете не хватало конкретики, поскольку тот «преимущественно рассматривал общие вопросы, касающиеся онлайн-рынков, а не конкретные вопросы, связанные с торговой платформой».

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Согласно результатам «тайного тестирования», проведенного ЕК в рамках надзора за DSA, потребители ЕС также могут столкнуться с опасными товарами на Temu, включая игрушки и мелкую электронику. Опасные продукты являются одной из частей текущего расследования ЕК против Temu. Однако есть и другие опасения, которые она еще изучает, включая расследование относительно дизайна, вызывающего зависимость, систем рекомендаций и обязательств по прозрачности.

По словам представителя ЕС, после обнародования предварительных выводов ЕК Temu было предоставлено несколько недель для предоставления ответа. Исполнительные власти ЕС не указали точного срока, до которого ожидают ответы Temu на свои выводы.

Согласно DSA, компании могут быть оштрафованы на сумму до 6% их годового мирового оборота. Хотя на сегодняшний день Temu не получила штрафа от ЕС, в конечном итоге, если ЕК подтвердит нарушения, торговая платформа может быть оштрафована.

Temu с ноября прошлого года находится под следствием относительно защиты прав потребителей. Это продолжающееся расследование, подпадающее под действие законов ЕС о защите прав потребителей, проводится совместно ЕК и национальными органами защиты прав потребителей, включая Бельгию и Ирландию.

Укрінформ По материалам:

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