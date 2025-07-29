Temu может получить миллионный штраф от ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Temu может получить миллионный штраф от ЕС

Мир
13
Temu может получить миллионный штраф от ЕС
Temu может получить миллионный штраф от ЕС
Еврокомиссия выявила нарушение китайским гигантом электронной коммерции Temu Закона о цифровых услугах (DSA) ЕС — компания не провела оценку рискованных и незаконных товаров на своей онлайн-платформе.
Об этом сообщает Euractive.
Онлайн-платформа Temu, которая с большими скидками предлагает товары, обычно доставляемые непосредственно из Китая, находится под следствием Еврокомиссии с октября, когда та начала расследование в рамках DSA относительно торговой площадки.
Объявляя сегодня о своих предварительных выводах, Еврокомиссия заявила, что, по ее мнению, Temu не провела надлежащую оценку рисков, связанных с продаваемыми на ее платформе товарами.
Этот вывод основан на отчете об оценке рисков, который Temu подала в ЕС в октябре прошлого года, как того требует DSA. Однако, по словам представителя ЕК, в отчете не хватало конкретики, поскольку тот «преимущественно рассматривал общие вопросы, касающиеся онлайн-рынков, а не конкретные вопросы, связанные с торговой платформой».
Читайте также
Согласно результатам «тайного тестирования», проведенного ЕК в рамках надзора за DSA, потребители ЕС также могут столкнуться с опасными товарами на Temu, включая игрушки и мелкую электронику. Опасные продукты являются одной из частей текущего расследования ЕК против Temu. Однако есть и другие опасения, которые она еще изучает, включая расследование относительно дизайна, вызывающего зависимость, систем рекомендаций и обязательств по прозрачности.
По словам представителя ЕС, после обнародования предварительных выводов ЕК Temu было предоставлено несколько недель для предоставления ответа. Исполнительные власти ЕС не указали точного срока, до которого ожидают ответы Temu на свои выводы.
Согласно DSA, компании могут быть оштрафованы на сумму до 6% их годового мирового оборота. Хотя на сегодняшний день Temu не получила штрафа от ЕС, в конечном итоге, если ЕК подтвердит нарушения, торговая платформа может быть оштрафована.
Temu с ноября прошлого года находится под следствием относительно защиты прав потребителей. Это продолжающееся расследование, подпадающее под действие законов ЕС о защите прав потребителей, проводится совместно ЕК и национальными органами защиты прав потребителей, включая Бельгию и Ирландию.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems