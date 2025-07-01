Temu и Shein теряют миллионы клиентов в США из-за действий Трампа — Finance.ua

Temu и Shein теряют миллионы клиентов в США из-за действий Трампа 01.07.2025, 00:40 — Мир

Temu и Shein теряют миллионы клиентов в США из-за действий Трампа

Онлайн-магазины Temu и Shein, ранее демонстрировавшие стремительный рост количества пользователей в США, столкнулись со спадом после того, как президент Дональд Трамп ввел высокие пошлины на китайские товары и закрыл налоговую лазейку, позволяющую этим компаниям продавать дешевле конкурентов.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Число активных пользователей Temu в США упало на 51% - уменьшившись до 40,2 миллиона с марта по июнь, по данным аналитической компании Sensor Tower.

Количество пользователей приложения Shein в США тоже уменьшилось, хоть и не столь существенно — на 12%, до 41,4 миллиона.

Shein и Temu за последние пять лет создали новую модель электронной коммерции, коренным образом изменившую розничную торговлю в Западном мире. Они обходили импортные пошлины, отправляя товары из Китая непосредственно покупателям посредством отдельных посылок. Низкие цены и масштабная реклама в соцсетях позволили быстро привлечь миллионы клиентов.

Shein пытался воспользоваться своим ростом, планируя выйти на биржу, но не получил поддержки регуляторов в США и Великобритании. По данным Reuters, компания планирует подать заявку на IPO в Гонконге, но Shein отказался комментировать свои планы или финансовые показатели.

2 мая Дональд Трамп отменил в США льготный режим для недорогих посылок из Китая и Гонконга (так называемый «de minimis»), назвав его «большим мошенничеством против нашей страны». Вместо беспошлинного ввоза товаров стоимостью до $800 была введена пошлина 90% - позже она была снижена до 30% в рамках смягчения торгового напряжения с Китаем.

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После изменений Temu изменил свою модель в США — компания перестала отправлять товары из Китая, вместо этого как начала работать с продавцами, расположенными непосредственно в США.

Уменьшение количества пользователей Temu и Shein также может быть связано с сокращением рекламных расходов. За последние три месяца расходы Temu на рекламу в США упали на 87%, а Shein — на 69% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В прошлом году обе компании входили в топ-11 крупнейших цифровых рекламодателей в США, но сейчас они уже за пределами первой 60-ки.

Поскольку рынок США стал менее благоприятным, Temu и Shein переориентировались на Европу.

В июне количество пользователей приложения Temu во Франции выросло на 76%, в Испании — на 71%, а в Германии — на 64% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. У Shein рост активных пользователей в Великобритании, Германии и Франции составил от 13% до 20%.

Економічна Правда По материалам:

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