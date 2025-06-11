Temu и Shein переориентируются с США на Европу из-за новых пошлин Трампа — Finance.ua
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Temu и Shein переориентируются с США на Европу из-за новых пошлин Трампа

Мир
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Temu и Shein переориентируются с США на Европу из-за новых пошлин Трампа
Temu и Shein переориентируются с США на Европу из-за новых пошлин Трампа
Китайские маркетплейсы Temu и Shein переориентируются на европейский рынок из-за таможенной политики президента США Дональда Трампа. Переход происходит не только из-за роста пошлин на импорт, но и отмены перечня некоторых беспошлинных товаров.
Об этом сообщает CNBC.
По данным CNBC, в мае 2025 года потребители потратили на Temu в США на 36% меньше, чем в прошлом году. А расходы на Shein упали на 13% за тот же период. Компании отметили, что некоторые клиенты в США стали чаще покупать вещи в универмагах и других местных магазинах.
Однако в Европе показатели противоположные — в мае расходы потребителей на Temu выросли на 63% в ЕС и на 38% в Великобритании. У Shein — 19% и 42% прироста соответственно.

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Из-за обновленной таможенной политики США Temu и Shein больше ориентируются на страны ЕС и Великобританию, однако компании сразу столкнулись с местными регуляторными препятствиями. В частности, в Европе планируют ввести фиксированный сбор в размере €2 на мелкие беспошлинные посылки, которые отправляют потребителям непосредственно к дому. Товары, которые отправляются на склады, будут облагаться налогом в размере €0,5.
Несмотря на возможные вызовы, обе платформы уже увеличили расходы на рекламу в Европе, в частности, в Великобритании и Франции. Кроме того, компании расширяют склады и тестируют местные бизнес-модели.
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По материалам:
Ain.Ua
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