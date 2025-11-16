Во Флориде планируют ввести туристический налог для посетителей
Во Флориде (США) хотят ввести туристический налог. Туристы могут столкнуться с необходимостью платить пошлину при посещении популярного пляжа Сент-Пит-Бич, если цель главы города Адриана Петрилы по налогообложению посетителей из других городов за въезд в город будет реализована.
Об этом сообщает The Newsweek.
По словам Петрилы, чтобы ввести плату за проезд, город начал предварительные переговоры с FDOT о возможном взятии под контроль Gulf Boulevard.
Отмечается, что взимание платы с туристов позволит собрать 200 миллионов долларов на ремонт инфраструктуры без повышения налогов местным жителям.
«Я думаю, что есть способ, как мы можем решить нашу проблему с 200 миллионами долларов. Мы можем отремонтировать канализацию, модернизировать систему ливневой канализации, улучшить наши дороги… и сделать это без повышения налогов для наших жителей», — сказал Петрила.
