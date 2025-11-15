В странах ЕС выросли социальные выплаты: где платят больше всего
Расходы на социальные выплаты в странах Евросоюза стремительно выросли в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 6,9% и достигли уровня в 4,9 трлн евро.
Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Согласно данным статистики, расходы на социальную защиту составили 27,3% ВВП ЕС, что свидетельствует об увеличении на 0,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом.
Самые высокие показатели: Финляндия 32,5%; Франция — 31,9%; Австрия — 31,8%.
Самые низкие показатели: Ирландия 12,4%; Мальта 13,4%; Венгрия — 16,6%.
Среди выплат социальной защиты наибольшие расходы составили выплаты по старости (2,044 млрд евро, 41,5% от общей суммы) и выплаты в связи с болезнью/здравоохранением (1,463 млрд евро, 29,7%).
Другие категории включали выплаты по инвалидности, выплаты при потере кормильца, выплаты семьям/детям, выплаты безработицы, жилье и социальную изоляцию, не классифицированные в других категориях.
В 2024 году расходы на социальные выплаты выросли во всех странах ЕС. Наибольший прирост: Эстония: +19,5%; Хорватия: 17,8%; Румыния: +17,5%.
Наименьший прирост: Греция: +3,2%; Швеция: +3,9%; Италия и Дания: по +4,3%.
