В странах ЕС выросли социальные выплаты: где платят больше всего

Расходы на социальные выплаты в странах Евросоюза стремительно выросли в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 6,9% и достигли уровня в 4,9 трлн евро.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Согласно данным статистики, расходы на социальную защиту составили 27,3% ВВП ЕС, что свидетельствует об увеличении на 0,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом.

Самые высокие показатели: Финляндия 32,5%; Франция — 31,9%; Австрия — 31,8%.

Самые низкие показатели: Ирландия 12,4%; Мальта 13,4%; Венгрия — 16,6%.

Среди выплат социальной защиты наибольшие расходы составили выплаты по старости (2,044 млрд евро, 41,5% от общей суммы) и выплаты в связи с болезнью/здравоохранением (1,463 млрд евро, 29,7%).

Другие категории включали выплаты по инвалидности, выплаты при потере кормильца, выплаты семьям/детям, выплаты безработицы, жилье и социальную изоляцию, не классифицированные в других категориях.

В 2024 году расходы на социальные выплаты выросли во всех странах ЕС. Наибольший прирост: Эстония: +19,5%; Хорватия: 17,8%; Румыния: +17,5%.

Наименьший прирост: Греция: +3,2%; Швеция: +3,9%; Италия и Дания: по +4,3%.

