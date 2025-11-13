Что нельзя делать в аэропорту Сегодня 18:00 — Мир

Что нельзя делать в аэропорту

У Аэропорта даже мелкая ошибка или неудачная шутка могут закончиться проблемами, задержкой или даже отказом в полете.

Расскажем о ситуациях, которых следует избегать, пишет 24tv.ua, ссылаясь на globustourniko

Что нельзя делать

Шутить о бомбах или оружии

Даже если вы просто пошутили на тему безопасности, например о взрывчатке или оружии — это может восприниматься как потенциальная угроза. В США и Европе подобные высказывания автоматически вызывают проверку службы безопасности, а в некоторых странах даже задержание.

Опоздание на регистрацию

Большинство авиакомпаний закрывают регистрацию за 40 — 60 минут до вылета. Если приехать позже, шанс сесть на самолет почти нулевой — даже если он еще стоит у терминала.

Оставлять багаж без присмотра

Если вы оставите чемодан даже на несколько минут — охрана может расценить его как подозрительный предмет. В некоторых аэропортах автоматически вызывают полицию или службу взрывотехников.

Игнорировать объявления

Многие пассажиры пропускают важные сообщения из-за наушников или шума в зале ожидания. Однако именно из громкоговорителя часто объявляют о смене гейта или задержке рейса.

Конфликтовать с персоналом

Споры с сотрудниками безопасности или стюардессами могут обернуться запретом на посадку, штрафом или внесением в «черный список» пассажиров.

Раньше мы писали, сразу несколько польских аэропортов теряют популярные маршруты. Крупнейшие европейские лоукостеры Ryanair и Wizz Air объявили об отмене четырех международных рейсов.

Авиакомпании объясняют решение тем, что зимой спрос на некоторые международные направления существенно падает. По этой причине часть рейсов будет пересмотрена или временно заморожена.

