0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что нельзя делать в аэропорту

Мир
36
Что нельзя делать в аэропорту
Что нельзя делать в аэропорту
У Аэропорта даже мелкая ошибка или неудачная шутка могут закончиться проблемами, задержкой или даже отказом в полете.
Расскажем о ситуациях, которых следует избегать, пишет 24tv.ua, ссылаясь на globustourniko.

Что нельзя делать

Шутить о бомбах или оружии
Даже если вы просто пошутили на тему безопасности, например о взрывчатке или оружии — это может восприниматься как потенциальная угроза. В США и Европе подобные высказывания автоматически вызывают проверку службы безопасности, а в некоторых странах даже задержание.
Читайте также
Опоздание на регистрацию
Большинство авиакомпаний закрывают регистрацию за 40 — 60 минут до вылета. Если приехать позже, шанс сесть на самолет почти нулевой — даже если он еще стоит у терминала.
Оставлять багаж без присмотра
Если вы оставите чемодан даже на несколько минут — охрана может расценить его как подозрительный предмет. В некоторых аэропортах автоматически вызывают полицию или службу взрывотехников.
Читайте также
Игнорировать объявления
Многие пассажиры пропускают важные сообщения из-за наушников или шума в зале ожидания. Однако именно из громкоговорителя часто объявляют о смене гейта или задержке рейса.
Конфликтовать с персоналом
Споры с сотрудниками безопасности или стюардессами могут обернуться запретом на посадку, штрафом или внесением в «черный список» пассажиров.
Раньше мы писали, сразу несколько польских аэропортов теряют популярные маршруты. Крупнейшие европейские лоукостеры Ryanair и Wizz Air объявили об отмене четырех международных рейсов.
Авиакомпании объясняют решение тем, что зимой спрос на некоторые международные направления существенно падает. По этой причине часть рейсов будет пересмотрена или временно заморожена.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems