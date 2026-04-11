В Грузии продлили медицинскую и финансовую помощь украинским беженцам на три месяца
Грузия продлила до 1 июля 2026 года предоставление медицинских услуг и финансовой помощи гражданам Украины, непрерывно находящимся на территории страны.
Об этом сообщает Грузия Online.
Какие медицинские услуги могут бесплатно получить украинцы
Как уточняется, постоянным проживанием в Грузии также можно считать случаи, когда человек пересек границу и вернулся в течение периода, не превышающего трех дней.
В рамках государственных программ здравоохранения предоставляются медицинские услуги по лечению, в частности, туберкулезу, ВИЧ-инфекции, СПИДу (включая предоставление специфических лекарственных средств), сахарного диабета
и т. д.
Сколько денег получают беженцы в Грузии
Выплачивается пособие в размере 300 лари (около 97 евро) семьям граждан Украины, проживающих в Грузии, а также 45 лари (14,5 евро) на человека.
При этом в следующем месяце ежемесячное пособие в размере 45 лари не будет выплачиваться лицам, получившим право на его получение в соответствии с законом «О международной защите» и/или покинувшими территорию Грузии.
Выплата в 300 лари будет прекращена со следующего месяца, если все члены семьи покинут территорию Грузии.
