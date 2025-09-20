Ряд европейских аэропортов пострадали из-за кибератаки Сегодня 11:44 — Мир

Ряд европейских аэропортов пострадали из-за кибератаки

В ряде европейских аэропортов фиксируют задержки рейсов из-за кибератаки. В частности, пострадали аэропорты Берлина и Брюсселя.

Об этом пишет Spiegel.

Берлинский аэропорт

Сообщается, что в пятницу, 19 сентября, был атакован поставщик систем для регистрации и посадки пассажиров, обслуживающий аэропорты по всей Европе.

Пассажиры должны быть готовы к более длительному времени ожидания на регистрацию и посадку, а также к задержкам.

«Сам аэропорт не был целью кибератаки и пострадал только косвенно», — заявили в аэропорту.

Брюссельский аэропорт

Об аналогичных проблемах сообщили и в Брюссельском аэропорту, где сейчас производят только ручную регистрацию и посадку пассажиров.

Возможны существенные задержки и отмена рейсов.

В Лондонском аэропорту Гитроу также предупредили о задержках, однако объяснили их техническими неисправностями, не увязывая с кибератакой.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.