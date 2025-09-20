Ряд европейских аэропортов пострадали из-за кибератаки
В ряде европейских аэропортов фиксируют задержки рейсов из-за кибератаки. В частности, пострадали аэропорты Берлина и Брюсселя.
Об этом пишет Spiegel.
Берлинский аэропорт
Сообщается, что в пятницу, 19 сентября, был атакован поставщик систем для регистрации и посадки пассажиров, обслуживающий аэропорты по всей Европе.
Пассажиры должны быть готовы к более длительному времени ожидания на регистрацию и посадку, а также к задержкам.
«Сам аэропорт не был целью кибератаки и пострадал только косвенно», — заявили в аэропорту.
Брюссельский аэропорт
Об аналогичных проблемах сообщили и в Брюссельском аэропорту, где сейчас производят только ручную регистрацию и посадку пассажиров.
Возможны существенные задержки и отмена рейсов.
В Лондонском аэропорту Гитроу также предупредили о задержках, однако объяснили их техническими неисправностями, не увязывая с кибератакой.
