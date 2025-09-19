Фон дер Ляен представила 19-й пакет санкций против россии Сегодня 16:03 — Мир

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила 19-й пакет санкций против россии. Новые санкции введены против энергетики, банков и криптовалюты

Об этом она заявила в видеообращении.

Russia is showing the full extent of its contempt for diplomacy and international law.



So we're increasing the pressure.



With our 19th package of sanctions covering energy, financial services and trade restrictions ↓ https://t.co/uW7HuZp3br — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025

Фон дер Ляен отметила, что в течение последнего месяца россия совершила масштабные атаки дронами и ракетами по Украине, в том числе по представительству ЕС в Киеве. Кроме того, беспилотники Shaheed неоднократно нарушали воздушное пространство Польши и Румынии. По ее мнению, это доказывает, что москва не стремится к миру, и Европа должна усиливать давление.

Санкции против энергетики

Первым направлением ограничений станет энергетика. ЕС планирует запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ). Под санкции также попадут 118 дополнительных судов «теневого флота». В общей сложности под ограничениями будут находиться более 560 судов.

Кроме того, ЕС запретит деятельность крупных энергетических компаний, среди них «Роснефть» и «Газпром нефть». Активы других структур будут заморожены.

Фон дер Ляен подчеркнула, что Евросоюз будет преследовать иностранные компании, помогающие россии торговать нефтью, включая предприятия в Китае.

«Мы преследуем нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай. За три года доходы от нефти из россии в Европе сократились более чем на 90%. Теперь мы перелистываем эту страницу навсегда», — заявила она.

Финансовый сектор и криптовалюты

ЕС введет запрет на транзакции для новых российских банков и ряда банков в третьих странах. Впервые ограничения коснутся криптоплатформ и операций в криптовалюте.

Также в санкционные списки внесут иностранные банки, которые сотрудничают с российскими альтернативными платежными системами, и организации в специальных экономических зонах.

«Мы усиливаем борьбу с обходом санкции. Поскольку тактика уклонения становится все более сложной, наши санкции будут адаптированы, чтобы оставаться на передовой», — пояснила она.

Ограничение на технологии

Третий блок санкций касается экспорта товаров и технологий, используемых в военной сфере. В список будут добавлены 45 компаний в россии и третьих странах, которые напрямую или косвенно поддерживали военно-промышленный комплекс рф.

Фон дер Ляен подчеркнула, что санкции ЕС ограничивают доступ россии к современным технологиям, в частности для производства беспилотников, и уже негативно влияют на ее экономику.

«Эти компании оказывали прямую или опосредованную поддержку российскому военно-промышленному комплексу. В войне, управляемой инновациями, прекращение доступа россии к ключевым технологиям имеет решающее значение, прежде всего, когда речь идет о беспилотниках. Наш экономический анализ четкий», — отметила она.

Президент ЕК напомнила, что ключевые экономические показатели россии ухудшаются, инфляция остается высокой, процентная ставка превышает 17%, а доступ к внешним финансам постоянно сокращается. По ее словам, даже партнеры, контактирующие с россией, подтверждают, что одна из первых ее просьб — ослабление санкций.

«Мы знаем, что ограничения действенны. И мы продолжим применять их, пока россия не согласится на переговоры с Украиной о справедливом и длительном мире», — подытожила фон дер Ляен.

