Фон дер Ляен представила 19-й пакет санкций против россии
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила 19-й пакет санкций против россии. Новые санкции введены против энергетики, банков и криптовалюты.
Об этом она заявила в видеообращении.
Russia is showing the full extent of its contempt for diplomacy and international law.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025
So we're increasing the pressure.
With our 19th package of sanctions covering energy, financial services and trade restrictions ↓ https://t.co/uW7HuZp3br
Фон дер Ляен отметила, что в течение последнего месяца россия совершила масштабные атаки дронами и ракетами по Украине, в том числе по представительству ЕС в Киеве. Кроме того, беспилотники Shaheed неоднократно нарушали воздушное пространство Польши и Румынии. По ее мнению, это доказывает, что москва не стремится к миру, и Европа должна усиливать давление.
Санкции против энергетики
Первым направлением ограничений станет энергетика. ЕС планирует запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ). Под санкции также попадут 118 дополнительных судов «теневого флота». В общей сложности под ограничениями будут находиться более 560 судов.
Кроме того, ЕС запретит деятельность крупных энергетических компаний, среди них «Роснефть» и «Газпром нефть». Активы других структур будут заморожены.
Фон дер Ляен подчеркнула, что Евросоюз будет преследовать иностранные компании, помогающие россии торговать нефтью, включая предприятия в Китае.
«Мы преследуем нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай. За три года доходы от нефти из россии в Европе сократились более чем на 90%. Теперь мы перелистываем эту страницу навсегда», — заявила она.
Финансовый сектор и криптовалюты
ЕС введет запрет на транзакции для новых российских банков и ряда банков в третьих странах. Впервые ограничения коснутся криптоплатформ и операций в криптовалюте.
Также в санкционные списки внесут иностранные банки, которые сотрудничают с российскими альтернативными платежными системами, и организации в специальных экономических зонах.
«Мы усиливаем борьбу с обходом санкции. Поскольку тактика уклонения становится все более сложной, наши санкции будут адаптированы, чтобы оставаться на передовой», — пояснила она.
Ограничение на технологии
Третий блок санкций касается экспорта товаров и технологий, используемых в военной сфере. В список будут добавлены 45 компаний в россии и третьих странах, которые напрямую или косвенно поддерживали военно-промышленный комплекс рф.
Фон дер Ляен подчеркнула, что санкции ЕС ограничивают доступ россии к современным технологиям, в частности для производства беспилотников, и уже негативно влияют на ее экономику.
«Эти компании оказывали прямую или опосредованную поддержку российскому военно-промышленному комплексу. В войне, управляемой инновациями, прекращение доступа россии к ключевым технологиям имеет решающее значение, прежде всего, когда речь идет о беспилотниках. Наш экономический анализ четкий», — отметила она.
Президент ЕК напомнила, что ключевые экономические показатели россии ухудшаются, инфляция остается высокой, процентная ставка превышает 17%, а доступ к внешним финансам постоянно сокращается. По ее словам, даже партнеры, контактирующие с россией, подтверждают, что одна из первых ее просьб — ослабление санкций.
«Мы знаем, что ограничения действенны. И мы продолжим применять их, пока россия не согласится на переговоры с Украиной о справедливом и длительном мире», — подытожила фон дер Ляен.
