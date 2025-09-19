0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фон дер Ляен представила 19-й пакет санкций против россии

Мир
86
Фон дер Ляен представила 19-й пакет санкций против россии
Фон дер Ляен представила 19-й пакет санкций против россии
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила 19-й пакет санкций против россии. Новые санкции введены против энергетики, банков и криптовалюты.
Об этом она заявила в видеообращении.
Фон дер Ляен отметила, что в течение последнего месяца россия совершила масштабные атаки дронами и ракетами по Украине, в том числе по представительству ЕС в Киеве. Кроме того, беспилотники Shaheed неоднократно нарушали воздушное пространство Польши и Румынии. По ее мнению, это доказывает, что москва не стремится к миру, и Европа должна усиливать давление.

Санкции против энергетики

Первым направлением ограничений станет энергетика. ЕС планирует запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ). Под санкции также попадут 118 дополнительных судов «теневого флота». В общей сложности под ограничениями будут находиться более 560 судов.
Кроме того, ЕС запретит деятельность крупных энергетических компаний, среди них «Роснефть» и «Газпром нефть». Активы других структур будут заморожены.
Читайте также
Фон дер Ляен подчеркнула, что Евросоюз будет преследовать иностранные компании, помогающие россии торговать нефтью, включая предприятия в Китае.
«Мы преследуем нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай. За три года доходы от нефти из россии в Европе сократились более чем на 90%. Теперь мы перелистываем эту страницу навсегда», — заявила она.

Финансовый сектор и криптовалюты

ЕС введет запрет на транзакции для новых российских банков и ряда банков в третьих странах. Впервые ограничения коснутся криптоплатформ и операций в криптовалюте.
Также в санкционные списки внесут иностранные банки, которые сотрудничают с российскими альтернативными платежными системами, и организации в специальных экономических зонах.
Читайте также
«Мы усиливаем борьбу с обходом санкции. Поскольку тактика уклонения становится все более сложной, наши санкции будут адаптированы, чтобы оставаться на передовой», — пояснила она.

Ограничение на технологии

Третий блок санкций касается экспорта товаров и технологий, используемых в военной сфере. В список будут добавлены 45 компаний в россии и третьих странах, которые напрямую или косвенно поддерживали военно-промышленный комплекс рф.
Фон дер Ляен подчеркнула, что санкции ЕС ограничивают доступ россии к современным технологиям, в частности для производства беспилотников, и уже негативно влияют на ее экономику.
«Эти компании оказывали прямую или опосредованную поддержку российскому военно-промышленному комплексу. В войне, управляемой инновациями, прекращение доступа россии к ключевым технологиям имеет решающее значение, прежде всего, когда речь идет о беспилотниках. Наш экономический анализ четкий», — отметила она.
Читайте также
Президент ЕК напомнила, что ключевые экономические показатели россии ухудшаются, инфляция остается высокой, процентная ставка превышает 17%, а доступ к внешним финансам постоянно сокращается. По ее словам, даже партнеры, контактирующие с россией, подтверждают, что одна из первых ее просьб — ослабление санкций.
«Мы знаем, что ограничения действенны. И мы продолжим применять их, пока россия не согласится на переговоры с Украиной о справедливом и длительном мире», — подытожила фон дер Ляен.
По материалам:
Finance.ua
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems