кремль заявил, что санкции не изменят курс россии в войне против Украины

27
В кремле заявили, что никакие санкции не смогут заставить россию изменить курс в войне против Украины. Это прозвучало после того, как США и ЕС сообщили о подготовке новых экономических ограничений.
Об этом сообщает агентство Reuters.
За последние 3,5 года войны и после аннексии Крыма в 2014 году Запад ввел против россии десятки тысяч санкций, направленных на ее экономику объемом в $2,2 трлн и на ослабление поддержки президента владимира путина.
путин заявляет, что российская экономика выдержала давление, возрастая быстрее, чем в странах G7, благодаря военным расходам. Он поручил бизнесу и чиновникам противодействовать санкциям всеми возможными способами.
«Никакие санкции не заставят российскую федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент», — сказал пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко «второй фазе» санкций против россии. Президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что новые санкции ЕС согласовываются с США.
Песков назвал западные санкции «абсолютно бесполезными для давления на россию» и заявил, что москва предпочитает политические и дипломатические методы, но «поскольку Европа и Киев не готовы к диалогу», она продолжит так называемую «специальную военную операцию».
российская «военная экономика» росла на 4,1% в 2023 году и на 4,3% в 2024-м, однако в этом году темпы снижаются из-за высоких процентных ставок.
Глава Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе заявил, что экономика находится в состоянии стагнации и может войти в рецессию без снижения ставок. В то же время данные Центробанка свидетельствуют, что страна уже фактически в технической рецессии.
Напомним, ранее спикер кремля Дмитрий Песков заявлял, что россия якобы уже адаптировалась к международным санкциям и готова к дальнейшим ограничениям со стороны Запада. Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика работает под постоянным давлением. Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан", — говорил Песков.
