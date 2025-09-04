В США объяснили, почему не вводят санкции против Китая за его помощь рф — Bloomberg Сегодня 07:48 — Мир

США не ввели вторичные санкции против Китая за его поддержку войны против Украины, потому что сейчас ведут с ним широкие торговые переговоры.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Витакер в интервью Bloomberg

Президент Дональд Трамп угрожал ввести санкции против покупателей российской нефти, если Киев и москва не достигнут соглашения о прекращении войны. В настоящее время Белый дом ввел пошлины только для Индии при ее закупке российской нефти, но не для Китая.

Президент Трамп не ввел пошлины на Китай, поскольку эти переговоры продолжаются. И война в Украине, безусловно, часть этих обсуждений. Я не отрицаю, что это было бы эффективно", — заявил Витакер, добавив, что в последний раз, когда Пекин и Вашингтон вели тарифную войну, она завершилась введением 145% пошлин с обеих сторон.

«Это не тот способ, каким можно разрешить ситуацию как в торговле с Китаем, так и в войне между рф и Украиной», — добавил он, намекая на сложность применения таких экономических рычагов.

Витакер отметил, что хотя пошлины на Индию «изменили их расчеты» по закупкам российской энергии, они «вероятно не будут способствовать налаживанию более тесных торговых отношений с Индией».

Что касается Китая, посол подчеркнул, что Трамп «безусловно, знает, что имеет такие карты в рукаве» и может ввести пошлины, если сочтет это необходимым.

В прошлом месяце Трамп продлил торговое перемирие с Китаем на 90 дней, поскольку обе стороны также обсуждают возможность встречи лидеров.

Франция и Германия настаивают на введении вторичных санкций, поскольку их лидеры теряют терпение из-за нежелания американского президента открыто противостоять путину в его войне в Украине.

