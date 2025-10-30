0 800 307 555
Дорогой шатдаун: сколько стоит Америке остановка работы правительства

Мир
30
Чем дольше продолжается остановка работы федерального правительства, тем большие убытки терпит американская экономика. По подсчетам Независимого бюджетного управления Конгресса США, потери могут составить от 7 до 14 миллиардов долларов.
Об этом сообщает The Washington Post.

Как шатдаун бьет по экономике США

По оценкам аналитиков, если Конгресс сможет договориться о возобновлении финансирования правительства уже на этой неделе, экономика потеряет около $7 млрд до конца 2026 года.
В случае если остановку правительству удастся прекратить только через шесть недель после начала — ориентировочно 12 ноября, потери будут составлять $11 млрд.
Если же «шатдаун» продлится до конца ноября, ущерб может возрасти до $14 млрд, подчеркивают специалисты.

Потери для служащих и снижение ВВП США

Основные последствия связаны с невыплатой зарплат федеральным служащим и прерыванием продовольственных льгот для американцев с низким уровнем дохода.
По подсчетам, это временно снизит ВВП США на 1−2 процентных пункта в четвертом квартале этого года.
В отчете отмечается, что возобновление работы правительства остановит экономическое замедление, но потерянные дни работы федеральных работников будут оказывать постоянное влияние на реальный ВВП — и чем дольше будет продолжаться шатдаун, тем более ощутимым будет эффект.
Напомним, финансирование федерального правительства США прекратилось 1 октября. С тех пор Конгресс не смог принять даже временные меры по прекращению «шатдауна».
В результате около 750 тысяч федеральных служащих были отправлены в вынужденный отпуск, остальные продолжают работать без оплаты.
По материалам:
The page
