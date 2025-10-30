Дорогой шатдаун: сколько стоит Америке остановка работы правительства
Чем дольше продолжается остановка работы федерального правительства, тем большие убытки терпит американская экономика. По подсчетам Независимого бюджетного управления Конгресса США, потери могут составить от 7 до 14 миллиардов долларов.
Об этом сообщает The Washington Post.
Как шатдаун бьет по экономике США
По оценкам аналитиков, если Конгресс сможет договориться о возобновлении финансирования правительства уже на этой неделе, экономика потеряет около $7 млрд до конца 2026 года.
В случае если остановку правительству удастся прекратить только через шесть недель после начала — ориентировочно 12 ноября, потери будут составлять $11 млрд.
Если же «шатдаун» продлится до конца ноября, ущерб может возрасти до $14 млрд, подчеркивают специалисты.
Потери для служащих и снижение ВВП США
Основные последствия связаны с невыплатой зарплат федеральным служащим и прерыванием продовольственных льгот для американцев с низким уровнем дохода.
По подсчетам, это временно снизит ВВП США на 1−2 процентных пункта в четвертом квартале этого года.
В отчете отмечается, что возобновление работы правительства остановит экономическое замедление, но потерянные дни работы федеральных работников будут оказывать постоянное влияние на реальный ВВП — и чем дольше будет продолжаться шатдаун, тем более ощутимым будет эффект.
Напомним, финансирование федерального правительства США прекратилось 1 октября. С тех пор Конгресс не смог принять даже временные меры по прекращению «шатдауна».
В результате около 750 тысяч федеральных служащих были отправлены в вынужденный отпуск, остальные продолжают работать без оплаты.
