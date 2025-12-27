8 бюджетных горнолыжных курортов Европы Сегодня 18:13 — Мир

Зимние путешествия обычно ассоциируются с высокими ценами и переполненными курортами. Однако в Европе есть ряд локаций, где можно кататься на лыжах с отличным сервисом и одновременно в пределах небольшого бюджета. Речь идет не о «дешевых» курортах, а об обеспечивающих лучшее соотношение стоимости и качества — от Италии до Словении и Словакии.

Lonely Planet составил подборку доступных горнолыжных курортов Европы, сочетающих невысокие цены и высокий уровень сервиса.

Сестриере, Италия — лучшее соотношение цены и качества

Один из популярнейших курортов региона Пьемонт и часть знаменитой зоны катания Via Lattea.

Это большой, современный и разнообразный курорт, но в то же время более доступный, чем многие швейцарские и французские аналоги.

Преимущества Сестриере:

разветвленная система трасс для всех уровней;

хорошая инфраструктура и современные подъемники;

возможность найти жилье не в самом центре, а в соседних поселках, значительно снизив затраты.

Гран-Турмале, Франция — большой выбор маршрутов

Один из самых масштабных лыжных курортов Пиренеев, объединяющий две зоны катания: Бареж и Луз-Сент-Совер. Курорт известен мягким климатом, широкими трассами и фантастическими видами.

Кому подойдет:

лыжникам среднего уровня, желающим прогрессировать;

семьям с детьми;

тем, кто хочет кататься много, но платить меньше, чем в больших Альпах.

Вогель, Словения — идеально для новичков

Расположенный в сердце Триглавского национального парка Вогель — один из лучших вариантов для первого лыжного отдыха.

Почему именно Вогель:

простые и безопасные трассы;

невероятные виды озера Бохинь;

возможность совместить катание со спа, экскурсиями и термальными источниками.

Это хороший вариант и для тех, кто путешествует на автомобиле: дороги Словении в отличном состоянии, а стоимость skipass ниже, чем на многих альпийских курортах.

Ясна, Низкие Татры, Словакия — самые дешевые абонементы

Один из самых больших горнолыжных курортов Центральной Европы, известный демократичными ценами.

Ясна предлагает:

самые доступные skipass среди крупных европейских курортов;

много трасс для прогресса;

хорошие возможности для freeride.

Орель, Франция — доступное проживание без потери сервиса

Курорт расположен в знаменитом горном районе Морьен и известен тем, что позволяет сэкономить на жилье без ухудшения условий катания.

Плюсы Ореля:

большой выбор бюджетных апартаментов;

удобные транспортные развязки;

доступ к большой сети трасс.

Бардонеккья, Италия — лучший доступ к курорту.

Расположена неподалеку от Турина Бардонеккья — отличный вариант для тех, кто хочет минимизировать логистику.

Достоинства:

простой доезд из больших городов;

современные трассы и спокойный рельеф;

возможность кататься как новичкам, так и опытным лыжникам.

Серр-Шевалье, Франция — гарантированный снег

Одна из самых «снежных» долин французских Альп. Серр-Шевалье имеет стабильные зимние условия и безопасные маршруты для разных уровней.

Почему выбирают Серр-Шевалье:

высокогорные зоны с гарантированным снегом;

большой выбор трасс;

много вариантов для семей.

Альпбах, Австрия — классический альпийский шарм

Один из самых красивых горнолыжных курортов Австрии. Альпбах совмещает традиционные деревянные шале, уютные улицы и качественные трассы.

Кому подойдет:

семьям, желающим спокойного отдыха;

тем, кто ценит аутентику;

туристам, желающим хороший сервис по умеренной цене.

