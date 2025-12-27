0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

8 бюджетных горнолыжных курортов Европы

Мир
21
8 бюджетных горнолыжных курортов Европы
8 бюджетных горнолыжных курортов Европы
Зимние путешествия обычно ассоциируются с высокими ценами и переполненными курортами. Однако в Европе есть ряд локаций, где можно кататься на лыжах с отличным сервисом и одновременно в пределах небольшого бюджета. Речь идет не о «дешевых» курортах, а об обеспечивающих лучшее соотношение стоимости и качества — от Италии до Словении и Словакии.
Lonely Planet составил подборку доступных горнолыжных курортов Европы, сочетающих невысокие цены и высокий уровень сервиса.

Сестриере, Италия — лучшее соотношение цены и качества

Один из популярнейших курортов региона Пьемонт и часть знаменитой зоны катания Via Lattea.
Это большой, современный и разнообразный курорт, но в то же время более доступный, чем многие швейцарские и французские аналоги.
Преимущества Сестриере:
  • разветвленная система трасс для всех уровней;
  • хорошая инфраструктура и современные подъемники;
  • возможность найти жилье не в самом центре, а в соседних поселках, значительно снизив затраты.

Гран-Турмале, Франция — большой выбор маршрутов

Один из самых масштабных лыжных курортов Пиренеев, объединяющий две зоны катания: Бареж и Луз-Сент-Совер. Курорт известен мягким климатом, широкими трассами и фантастическими видами.
Кому подойдет:
  • лыжникам среднего уровня, желающим прогрессировать;
  • семьям с детьми;
  • тем, кто хочет кататься много, но платить меньше, чем в больших Альпах.

Вогель, Словения — идеально для новичков

Расположенный в сердце Триглавского национального парка Вогель — один из лучших вариантов для первого лыжного отдыха.
Почему именно Вогель:
  • простые и безопасные трассы;
  • невероятные виды озера Бохинь;
  • возможность совместить катание со спа, экскурсиями и термальными источниками.
Это хороший вариант и для тех, кто путешествует на автомобиле: дороги Словении в отличном состоянии, а стоимость skipass ниже, чем на многих альпийских курортах.

Ясна, Низкие Татры, Словакия — самые дешевые абонементы

Один из самых больших горнолыжных курортов Центральной Европы, известный демократичными ценами.
Ясна предлагает:
  • самые доступные skipass среди крупных европейских курортов;
  • много трасс для прогресса;
  • хорошие возможности для freeride.

Орель, Франция — доступное проживание без потери сервиса

Курорт расположен в знаменитом горном районе Морьен и известен тем, что позволяет сэкономить на жилье без ухудшения условий катания.
Плюсы Ореля:
  • большой выбор бюджетных апартаментов;
  • удобные транспортные развязки;
  • доступ к большой сети трасс.

Бардонеккья, Италия — лучший доступ к курорту.

Расположена неподалеку от Турина Бардонеккья — отличный вариант для тех, кто хочет минимизировать логистику.
Достоинства:
  • простой доезд из больших городов;
  • современные трассы и спокойный рельеф;
  • возможность кататься как новичкам, так и опытным лыжникам.

Серр-Шевалье, Франция — гарантированный снег

Одна из самых «снежных» долин французских Альп. Серр-Шевалье имеет стабильные зимние условия и безопасные маршруты для разных уровней.
Почему выбирают Серр-Шевалье:
  • высокогорные зоны с гарантированным снегом;
  • большой выбор трасс;
  • много вариантов для семей.

Альпбах, Австрия — классический альпийский шарм

Один из самых красивых горнолыжных курортов Австрии. Альпбах совмещает традиционные деревянные шале, уютные улицы и качественные трассы.
Кому подойдет:
  • семьям, желающим спокойного отдыха;
  • тем, кто ценит аутентику;
  • туристам, желающим хороший сервис по умеренной цене.
По материалам:
visitukraine.today
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems