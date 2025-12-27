8 бюджетных горнолыжных курортов Европы
Зимние путешествия обычно ассоциируются с высокими ценами и переполненными курортами. Однако в Европе есть ряд локаций, где можно кататься на лыжах с отличным сервисом и одновременно в пределах небольшого бюджета. Речь идет не о «дешевых» курортах, а об обеспечивающих лучшее соотношение стоимости и качества — от Италии до Словении и Словакии.
Lonely Planet составил подборку доступных горнолыжных курортов Европы, сочетающих невысокие цены и высокий уровень сервиса.
Сестриере, Италия — лучшее соотношение цены и качества
Один из популярнейших курортов региона Пьемонт и часть знаменитой зоны катания Via Lattea.
Это большой, современный и разнообразный курорт, но в то же время более доступный, чем многие швейцарские и французские аналоги.
Преимущества Сестриере:
- разветвленная система трасс для всех уровней;
- хорошая инфраструктура и современные подъемники;
- возможность найти жилье не в самом центре, а в соседних поселках, значительно снизив затраты.
Гран-Турмале, Франция — большой выбор маршрутов
Один из самых масштабных лыжных курортов Пиренеев, объединяющий две зоны катания: Бареж и Луз-Сент-Совер. Курорт известен мягким климатом, широкими трассами и фантастическими видами.
Кому подойдет:
- лыжникам среднего уровня, желающим прогрессировать;
- семьям с детьми;
- тем, кто хочет кататься много, но платить меньше, чем в больших Альпах.
Вогель, Словения — идеально для новичков
Расположенный в сердце Триглавского национального парка Вогель — один из лучших вариантов для первого лыжного отдыха.
Почему именно Вогель:
- простые и безопасные трассы;
- невероятные виды озера Бохинь;
- возможность совместить катание со спа, экскурсиями и термальными источниками.
Это хороший вариант и для тех, кто путешествует на автомобиле: дороги Словении в отличном состоянии, а стоимость skipass ниже, чем на многих альпийских курортах.
Ясна, Низкие Татры, Словакия — самые дешевые абонементы
Один из самых больших горнолыжных курортов Центральной Европы, известный демократичными ценами.
Ясна предлагает:
- самые доступные skipass среди крупных европейских курортов;
- много трасс для прогресса;
- хорошие возможности для freeride.
Орель, Франция — доступное проживание без потери сервиса
Курорт расположен в знаменитом горном районе Морьен и известен тем, что позволяет сэкономить на жилье без ухудшения условий катания.
Плюсы Ореля:
- большой выбор бюджетных апартаментов;
- удобные транспортные развязки;
- доступ к большой сети трасс.
Бардонеккья, Италия — лучший доступ к курорту.
Расположена неподалеку от Турина Бардонеккья — отличный вариант для тех, кто хочет минимизировать логистику.
Достоинства:
- простой доезд из больших городов;
- современные трассы и спокойный рельеф;
- возможность кататься как новичкам, так и опытным лыжникам.
Серр-Шевалье, Франция — гарантированный снег
Одна из самых «снежных» долин французских Альп. Серр-Шевалье имеет стабильные зимние условия и безопасные маршруты для разных уровней.
Почему выбирают Серр-Шевалье:
- высокогорные зоны с гарантированным снегом;
- большой выбор трасс;
- много вариантов для семей.
Альпбах, Австрия — классический альпийский шарм
Один из самых красивых горнолыжных курортов Австрии. Альпбах совмещает традиционные деревянные шале, уютные улицы и качественные трассы.
Кому подойдет:
- семьям, желающим спокойного отдыха;
- тем, кто ценит аутентику;
- туристам, желающим хороший сервис по умеренной цене.
