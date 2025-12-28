13 лучших европейских направлений для зимнего путешествия Сегодня 14:22 — Мир

13 лучших европейских направлений для зимнего путешествия

Зима — не повод сидеть дома. Европа зимой — это время, когда можно увидеть знакомые места в новом свете: без толп, со скидками на жилье и с особой атмосферой.

Эксперты издания Lonely Planet рассказывают о 13 направлениях, которые отлично подходят для зимнего путешествия.

Каппадокия, Турция

Снег и мягкие туфовые скалы создают особую, сказочную атмосферу, а небольшие цены и меньшее количество туристов дают шанс спокойно исследовать подземный город Каймаклы, церкви в скалах и долину Ихлара без толп.

Вечер после прогулок можно провести в отеле в пещере, выпив чашку супа.

Если планируете полет на воздушном шаре — оставайтесь немного дольше: зимой возможна отмена, и дополнительный день повышает шансы взлететь.

Фуэртевентура, Канарские острова, Испания

Это один из немногих уголков Атлантики, где зимой можно застать настоящее море и солнце — даже в январе здесь бывает около 21 °C.

Вулканические, почти марсианские пейзажи острова — это невероятная контрастная альтернатива классическому зимнему отдыху.

Безлюдные пляжи, такие как Плайя-дель-Маторрал или Кофете, дают почувствовать свободу и тишину вдали от толп.

Если хотите совместить отдых со здоровьем — попробуйте йогу или медитацию прямо у океана.

Сноудония (Эрири), Уэльс, Великобритания.

Смесь гор, озер, водопадов и древних лесов создает драматический зимний пейзаж, который особенно впечатляет после первого снега.

Это отличное место для зимних походов, хайкинга или даже рафтинга и каякинга — если готовы к экстриму.

После активного дня — проведите вечер у костра или в уютном шале с видом на горы. И для опытных, и для новичков — у Сноудонии есть, что предложить.

Бильбао, Испания

Даже если зимой в городе прохладно и дождливо — Средиземноморье диктует свои правила: атмосфера здесь остается теплой, а энергия — живой.

Меньше туристов означает более низкие цены и больше шансов спокойно насладиться городом.

Отличный выбор для ценителей искусства: всемирно известный музей Guggenheim Bilbao, Музей изящных искусств, современные галереи и просторы вроде Azkuna Zentroa.

Прогулки по старому городу, закуски в пинчос-барах, неспешные вечера — идеальное сочетание для городского отдыха зимой.

Мадейра, Португалия

Мягкий климат, океанские бризы и отсутствие суровых зим — Мадейра предлагает комфортный отдых даже в феврале.

Идеальная погода для прогулок по «левадам» — старинные ирригационные каналы, среди тропической природы и с видом на океан. В столице Фуншал — музыка, колоритный рынок, канатная дорога на гору и тропический сад, цветущий круглый год.

А можно остановиться в уютной рыбацкой деревне, наслаждаясь легким темпом жизни и океанской тишиной.

Лазурный берег, Франция

Посещение Ривьеры зимой — это волшебная альтернатива шумному летнему сезону. Без толп, без жары, но с той же красотой: голубые воды, зеленые холмы, тишина на пляжах и уют в городах.

Вы можете спокойно гулять по узким улочкам старого города в Ницце или завернуть в гавань Монако, наслаждаясь лазурью, архитектурой и морским воздухом.

Баварские Альпы, Германия

Зимние Альпы поражают: заснеженные горы, замки, напоминающие сказочные шато, и атмосфера, как из истории. Посетите легендарный Нойшванштайн — он особенный зимой, под белой патиной снега; или исследуйте другие замки региона, каждый со своим шармом.

Маленькие городки, такие как Фюссен, с узкими мощеными улочками, пивными тавернами и теплом после дня на природе. Идеально для романтических или семейных поездок, когда хочется соединить природу, историю и комфорт.

Санторини, Греция

Зима на Санторини — это спокойствие, почти полное отсутствие туристов и шанс увидеть остров «для себя». Улицы в городах Ия или Фира почти пустые, по вечерам — прекрасные закаты, а кальдера — словно для вас.

Температура мягкая, не жаркая, так что идеально для прогулок, созерцания пейзажей и размышлений.

Многие гостиницы работают со значительными скидками, а паромы к материку все еще ходят — хоть и реже.

Алентежу, Португалия

Тихий винный регион с холмистыми ландшафтами, пробковыми лесами и традиционной архитектурой — прекрасное место, чтобы насладиться зимой без суеты.

В городе Эвора — собор, римский храм, средневековые улицы и волшебная атмосфера, заставляющая почувствовать историю. В окрестностях — винодельни, где можно дегустировать вина и отведать местную кухню в спокойной атмосфере.

Зимние виды — мягкие, нежные, с голубым небом и золотым светом. Это идеальная поездка для любителей вина, природы и спокойного отдыха.

Лион, Франция

Лион — гастрономическая столица: рестораны, традиционные бушоны, местные рынки со свежими продуктами, булочные и шоколадные лавки.

Зимой город превращается в уютное место для гурманов: прогулки по старому городу, теплые кафе, вкусная еда и комфорт.

Идеально для тех, кто хочет совместить городские прогулки с гастрономическим туром. Если захотите — за 1−2 часа можно добраться до горнолыжных курортов, добавив немного экстрима в гастро-отдых.

Чинкве-Терре, Италия

Пять рыболовных деревень на скалах вдоль Лигурийского побережья — это настоящая итальянская мечта, которая выглядит особенно волшебно зимой: пастельные домики, море, волны и тишина. Вместо толп — только сама природа, море, следы зимних штормов и спокойствие.

Некоторые заведения могут быть закрыты, но работающие часто дешевле, чем в сезон. Если жить в помещении с кухней — можно готовить самому, приобретая продукты на местных рынках. Это отличный вариант для ищущих море, природу и спокойствие.

Будапешт, Венгрия

Столица, где зимние холода не портят настроения: более 120 горячих источников и термальных купален — от ар-нуво до турецкого стиля — греют даже самые холодные дни.

Удобно переместиться между замком, рекой, старым городом и купальнями, наслаждаясь архитектурой и огнями. Ночью город оживает: бары, ночная жизнь, концерты или оперетта — для каждого что-то свое. Идеальный выбор для тех, кто хочет совместить прогулки, архитектуру, культуру и релакс в воде.

Лапландия, Финляндия

Настоящая зимняя сказка: снежные леса, замерзшие озера, пушистый снег и тишина, которую разрывает только шорох лыж или санок. Лучшее время для охоты на северное сияние — с февраля по апрель или с сентября по октябрь.

Катание на снегоступах, санях, снегоходах — для активных; вечера в сауне или в уютном коттедже — для души. А для детей (и не только) — атмосфера настоящей зимней магии, когда зима пахнет свежим снегом и приключениями.

