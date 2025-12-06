0 800 307 555
Рейтинг самых населенных городов мира

Токио теперь не самый населенный город мира. В 2025 году больше всего людей проживает в Джакарте (Индонезия) — 42 миллиона человек.
Об этом говорится в докладе ООН «World Urbanization Prospects 2025».
За Джакартой следует Дака (Бангладеш) с 37 миллионами населения. Токио заняло третье место — 33 миллиона населения, говорится в докладе.
Численность населения в столице Японии сокращается быстрее, чем растет, поэтому к 2050-му она может занять седьмое место. За 25 лет население Токио предположительно сократится до 30 миллионов.
Количество мегаполисов, городов с более чем десятью миллионами жителей, увеличилось. В 2025 году их стало 33, в то время как в 1975 году было всего восемь. 19 из них — в Азии. По прогнозам ООН, к 2050 году в мире будет 37 мегаполисов.
В целом с 2000 по 2025 год численность населения городов в мире выросла на 1,25 миллиарда, но более половины этого прироста приходится лишь на несколько стран.
Индия, Китай, Нигерия, Пакистан и Соединенные Штаты Америки вместе добавили более 500 миллионов человек мировому городскому населению.
В то же время в странах Восточной Европы, в частности в Украине, уменьшилось количество населения.
По материалам:
The Village Україна
