Какой город в Польше самый популярный у туристов

В первой половине 2025 года количество туристов, пользующихся услугами размещения в Польше, достигло 18,2 миллиона. Польша становится все более популярной среди иностранцев.
Об этом говорится в отчете Cushman & Wakefield, пишет inpoland.
Согласно отчету Trends Radar компании Cushman and Wakefield, в первой половине 2025 года туристы забронировали 44,9 миллиона ночевок в Польше.
Это на 8,5% больше, чем в прошлом году. Наконец-то количество туристов превысило то, которое было до пандемии.
В 2025 году будет наблюдаться дальнейшее восстановление спроса на туризм. Уровень заполняемости отелей достиг примерно 70%, а доход на один свободный номер в крупных городах Польши значительно превысил уровень пандемии.
Только в 2024 году количество посетителей Варшавы выросло на 10%, достигнув 12,2 миллиона. С более чем 8 миллионами ночевок Варшава остается лидером на польском гостиничном рынке.
Большинство посетителей (68%) составляли польские туристы, но 32% - иностранцы, преимущественно из Украины, США, Германии и Великобритании. В Мазовецком воеводстве находятся около 240 отелей, 40% из которых расположены в самой Варшаве. Столица может похвастаться 15 из 16 пятизвездочных отелей страны.

Причины

Увеличение туристического потока в Варшаве оказывает прямое влияние на сектор розничной торговли, особенно в центральных районах города. Иностранные туристы делают 22−25% розничного товарооборота в центре столицы. Больше всего они тратят деньги на одежду, продукты питания, товары роскоши и развлечения.
Город также привлекает деловых путешественников благодаря разветвленной конференционной инфраструктуре и отраслевым мероприятиям. Около трети иностранных туристов посещают Варшаву с целью бизнеса.
Тенденция «охлаждения» становится все более популярной. Все чаще туристы выбирают Польшу, а не тёплые страны в южной Европе.
Напомним, с 1 января в Польше будут действовать новые штрафы за отсутствие страхования. Водители, имеющие просроченные полисы страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, с 1 января получат увеличенные штрафы.

Справка Finance.ua:

  • Действие временной защиты украинцев в Польше завершится 4 марта 2026 года. Это означает, что правила пребывания для обладателей статуса UKR постепенно приравнивают к общим требованиям, действующим для всех иностранцев в Польше.
  • В то же время польские власти уже готовят новые механизмы поддержки украинцев. Речь идет, в частности, о специальной карте быта CUKR и упрощенных условиях получения долгосрочного резиденства ЕС. Рассказываем, какие варианты легализации останутся после завершения временной защиты и что следует учесть заранее, чтобы избежать рисков.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
