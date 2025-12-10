Какой город в Польше самый популярный у туристов Сегодня 18:10 — Личные финансы

Какой город в Польше самый популярный у туристов

В первой половине 2025 года количество туристов, пользующихся услугами размещения в Польше, достигло 18,2 миллиона. Польша становится все более популярной среди иностранцев.

Об этом говорится в отчете Cushman & Wakefield, пишет inpoland.

Согласно отчету Trends Radar компании Cushman and Wakefield, в первой половине 2025 года туристы забронировали 44,9 миллиона ночевок в Польше.

Это на 8,5% больше, чем в прошлом году. Наконец-то количество туристов превысило то, которое было до пандемии.

В 2025 году будет наблюдаться дальнейшее восстановление спроса на туризм. Уровень заполняемости отелей достиг примерно 70%, а доход на один свободный номер в крупных городах Польши значительно превысил уровень пандемии.

Только в 2024 году количество посетителей Варшавы выросло на 10%, достигнув 12,2 миллиона. С более чем 8 миллионами ночевок Варшава остается лидером на польском гостиничном рынке.

Большинство посетителей (68%) составляли польские туристы, но 32% - иностранцы, преимущественно из Украины, США, Германии и Великобритании. В Мазовецком воеводстве находятся около 240 отелей, 40% из которых расположены в самой Варшаве. Столица может похвастаться 15 из 16 пятизвездочных отелей страны.

Причины

Увеличение туристического потока в Варшаве оказывает прямое влияние на сектор розничной торговли, особенно в центральных районах города. Иностранные туристы делают 22−25% розничного товарооборота в центре столицы. Больше всего они тратят деньги на одежду, продукты питания, товары роскоши и развлечения.

Город также привлекает деловых путешественников благодаря разветвленной конференционной инфраструктуре и отраслевым мероприятиям. Около трети иностранных туристов посещают Варшаву с целью бизнеса.

Тенденция «охлаждения» становится все более популярной. Все чаще туристы выбирают Польшу, а не тёплые страны в южной Европе.

