За что штрафуют туристов в разных странах мира: самые странные запреты

Мир
13
Во многих странах до сих пор действуют официальные правила, вызывающие удивление и улыбку. При этом за их нарушение можно получить реальный штраф.
Об этом пишет Seven Seas Worldwide.

С какими ограничениями можно столкнуться в разных уголках планеты

Сингапур

С начала 1990-х годов в Сингапуре действует строгий запрет на жевательную резинку. Его ввели после того, как город буквально утонул в липких следах на тротуарах и транспорте.
Продажа и ввоз обыкновенной жвачки запрещены до сих пор. Исключение сделано только для лечебных и никотиновых вариантов, и то только по рецепту и через аптеки.

Австралия

В штате Виктория когда-то настолько серьезно относились к электробезопасности, что даже заменить перегоревшую лампочку имели право только лицензированные электрики.
Считалось, что любое вмешательство в осветительные приборы может оказаться опасным. Впоследствии правило смягчилось, и сегодня оно звучит как анекдот из прошлого.

Швейцария

Популярное утверждение о том, что в Швейцарии запрещено смывать воду в туалете после 22:00, оказалось мифом. Прямого закона не существует.
Однако в жилых домах действуют строгие правила тишины, так что жителей действительно просят избегать любых громких звуков ночью — даже бытовых.

Италия

В курортном городке Ираклия рядом с Венецией туристам запрещено строить песочные замки. Местные власти считают, что такие постройки мешают свободному передвижению по пляжу.
А в городе Эбола (провинция Салерно) действует еще более неожиданное правило — запрет на поцелуи в автомобиле.
Причина звучит почти детективно: увлеченные романтикой пары, по мнению властей, становятся легкой добычей для грабителей. Штраф составляет от 50 до 500 евро.

Таиланд

В Таиланде строго-настрого запрещено наступать на банкноты. Дело в том, что на них изображен монарх, а любое неуважение к его образу расценивается как оскорбление короля.
Последствия могут оказаться серьезными: от штрафов до уголовной ответственности.

Малайзия

С 2011 года в Малайзии действует запрет на ношение одежды желтого цвета. Он связан с оппозиционным движением, которое выбрало этот оттенок своим символом.
Под ограничения попали не только вещи, но и аксессуары.
