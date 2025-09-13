0 800 307 555
За что могут оштрафовать в Италии до 7 000 евро

Власти популярных туристических регионов Италии ввели строгие правила для отдыхающих. Нарушителям грозят штрафы до 7 тыс. евро или даже полгода тюрьмы.
Об этом пишет издание BILD.

За что в Италии придется заплатить штраф

В частности, итальянские власти усилили наказание за покупку поддельных дизайнерских вещей: турист, купивший фальшивые сумки или часы, рискует получить до 7 тыс. евро штрафа или тюремный срок до 6 месяцев.
Кроме того, новые штрафы ввели в разных регионах Италии:
  • на Сардинии — штраф 3 тыс. евро за строительство песочных замков, копание ям на пляже или сбор песка и ракушек;
  • в Риме — 400 евро придется заплатить, если сидеть на Испанской лестнице или тащить по ней чемоданы;
  • в Калабрии в Прая-а-Маре — 250 евро штрафа светит родителям детей младше 14 лет, если те будут находиться на улице после 00:30 ночи.
К тому же в Лигурии теперь запрещены шлепанцы на горных тропах, а на острове Капри — обувь, слишком громко стучащаяся по брусчатке.
Комментируя решение о введении строгих запретов для туристов, министр туризма Италии Даниэла Сантанке отметила, что страна «любит туристов, но ждет уважения».

По материалам:
Novyny.live
