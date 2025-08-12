США и Китай продлили перемирие в торговой войне, — Financial Times — Finance.ua
США и Китай продлили перемирие в торговой войне, — Financial Times

Президент США Дональд Трамп продлил перемирие в торговой войне с Китаем еще на 90 дней. Американский лидер заявил, что Пекин «хорошо ведет себя» в вопросах торговли.
Газета Financial Times пишет, что Вашингтон готов послабить некоторые ограничения на экспорт полупроводников, что является ключевым требованием Китая, и подняли вопрос о возможности проведения саммита между Трампом и Си Цзиньпином.
FT сообщила, что Трамп позволил Nvidia и AMD экспортировать в Китай более совершенные чипы в обмен на плату, что вызвало тревогу у некоторых сторонников жесткой линии по вопросам национальной безопасности в правительстве.
Президент США также объявил, что не будет вводить пошлины на золото.
Несмотря на перемирие, по-прежнему действуют дополнительные 30%-ные пошлины на китайский импорт в дополнение к пошлинам, которые действовали, когда он вступил в должность. Экономисты предупреждают, что пошлины относительно третьего по величине торгового партнера США по-прежнему могут привести к росту инфляции и замедлению экономического роста.
Относительное затишье в экономических отношениях между странами наступило после того, как Трамп заключил ряд соглашений о снижении таможенных тарифов с крупными торговыми партнерами, включая ЕС и Японию, но наложил высокие пошлины на других, как Индия и Бразилия, после того как не смог с ними договориться.
По материалам:
УНІАН
