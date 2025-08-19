Крупнейшую авиакомпанию Австралии оштрафовали на $58,6 млн за незаконные увольнения — Finance.ua

Крупнейшую авиакомпанию Австралии оштрафовали на $58,6 млн за незаконные увольнения
Крупнейшую австралийскую авиакомпанию Qantas оштрафовали на рекордные 90 миллионов австралийских долларов (около $58,6 млн) за незаконное увольнение 1800 работников во время пандемии.
Это самый большой штраф, когда-либо назначенный судом за нарушение трудового законодательства Австралии.
Судья Майкл Ли назвал решение Qantas уволить сотрудников в 2020 году и передать их обязанности подрядчикам нарушает право работников на объединение в профсоюзы.
Он отметил, что этот штраф не должен восприниматься как «расходы на ведение бизнеса» и должен стать важным сигналом для других работодателей.
Во время пандемии 2020 года высшее руководство Qantas решило уволить 1820 наземных сотрудников и передать их работу подрядчикам.
Поделиться новостью
Также по теме
Крупнейшую авиакомпанию Австралии оштрафовали на $58,6 млн за незаконные увольнения
Стартап Calo привлек $39 млн для выхода на рынок Великобритании
Soho House возвращается в частную собственность: близок к сделку по выкупу акций на $1,8 млрд
россияне уничтожили нефтебазу SOCAR, которую атаковали ранее
Японские акции обновили рекорд, автогиганты растут
Sony окончательно вышел из российского рынка