Крупнейшую авиакомпанию Австралии оштрафовали на $58,6 млн за незаконные увольнения — Finance.ua

Крупнейшую авиакомпанию Австралии оштрафовали на $58,6 млн за незаконные увольнения Сегодня 03:26 — Фондовый рынок

Крупнейшую австралийскую авиакомпанию Qantas оштрафовали на рекордные 90 миллионов австралийских долларов (около $58,6 млн) за незаконное увольнение 1800 работников во время пандемии.

Это самый большой штраф, когда-либо назначенный судом за нарушение трудового законодательства Австралии.

Судья Майкл Ли назвал решение Qantas уволить сотрудников в 2020 году и передать их обязанности подрядчикам нарушает право работников на объединение в профсоюзы.

Он отметил, что этот штраф не должен восприниматься как «расходы на ведение бизнеса» и должен стать важным сигналом для других работодателей.

Во время пандемии 2020 года высшее руководство Qantas решило уволить 1820 наземных сотрудников и передать их работу подрядчикам.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.