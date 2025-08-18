Японские акции обновили рекорд, автогиганты растут — Finance.ua

Японские акции обновили рекорд, автогиганты растут Сегодня 12:33 — Фондовый рынок

Японские акции обновили рекорд, автогиганты растут

Японский фондовый рынок продолжил рост, вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит.

Об этом пишет Reuters.

Индекс Nikkei поднялся на 0,7% до 43 683,56 пункта, обновив исторический максимум. Более широкий индекс Topix также установил рекорд, прибавив 0,58% до 3 125,6 пунктов.

Ключевую поддержку рынку оказали автоконцерны, в частности, Toyota (+1,58%) и Honda (+1,22%), ведь слабая иена на 0,2% против доллара повысила привлекательность экспортеров. Fast Retailing (+1,2%) стал одним из главных драйверов роста Nikkei.

Вместе с тем, банковские акции утратили позиции: Mitsubishi UFJ упал на 1,96%, а Sumitomo Mitsui — на 1,78%, что сделало банковский индекс крупнейшим аутсайдером сессии. Сектор высоких технологий также снизился — Tokyo Electron (-1,3%) и Advantest (-0,09%).

В целом японские рынки поддержали ожидания дальнейших покупок иностранными инвесторами и рекордный рост индекса Dow Jones в США в конце прошлой недели.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.