Японские акции обновили рекорд, автогиганты растут — Finance.ua

Японские акции обновили рекорд, автогиганты растут
Японский фондовый рынок продолжил рост, вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит.
Об этом пишет Reuters.
Индекс Nikkei поднялся на 0,7% до 43 683,56 пункта, обновив исторический максимум. Более широкий индекс Topix также установил рекорд, прибавив 0,58% до 3 125,6 пунктов.
Ключевую поддержку рынку оказали автоконцерны, в частности, Toyota (+1,58%) и Honda (+1,22%), ведь слабая иена на 0,2% против доллара повысила привлекательность экспортеров. Fast Retailing (+1,2%) стал одним из главных драйверов роста Nikkei.
Вместе с тем, банковские акции утратили позиции: Mitsubishi UFJ упал на 1,96%, а Sumitomo Mitsui — на 1,78%, что сделало банковский индекс крупнейшим аутсайдером сессии. Сектор высоких технологий также снизился — Tokyo Electron (-1,3%) и Advantest (-0,09%).
В целом японские рынки поддержали ожидания дальнейших покупок иностранными инвесторами и рекордный рост индекса Dow Jones в США в конце прошлой недели.
Поделиться новостью
Также по теме
россияне уничтожили нефтебазу SOCAR, которую атаковали ранее
Японские акции обновили рекорд, автогиганты растут
Sony окончательно вышел из российского рынка
Киевгорстрой осенью получит 2,56 млрд грн в рамках докапитализации
Европейские фондовые рынки поднялись до пятимесячного максимума перед встречей Трампа и путина
США ввели санкции против компании А7 и связанных с ней структур