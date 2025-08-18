Soho House возвращается в частную собственность: близок к сделку по выкупу акций на $1,8 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Soho House возвращается в частную собственность: близок к сделку по выкупу акций на $1,8 млрд

Фондовый рынок
27
Soho House, некогда амбициозный лондонский клуб, превративший эксклюзивность в глобальный бизнес, готовится выйти с публичных рынков в рамках сделки, организованной одним из крупнейших американских владельцев отелей.
Об этом пишет Financial Times.
Группа инвесторов во главе с нью-йоркской компанией MCR Hotels, владеющей 30 000 гостевых номеров по всей территории США, включая отель TWA в стиле 1960-х годов в аэропорту имени Кеннеди, близка к заключению сделки по выкупу акций Soho House у остальных публичных акционеров по цене около 9 долларов за акцию, сообщают источники, знакомые с ситуацией.
В рамках предложения о продаже акций на частную биржу стоимость компании оценивается примерно в 1,8 млрд долларов без учета долга, что обеспечивает инвесторам премию к пятничной цене закрытия в 7,60 доллара, хотя она все еще значительно ниже цены в 14 долларов, когда Soho House вышла на биржу в 2021 году. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе.
Рон Беркл, миллиардер-спонсор клуба, который долго контролировал группу, переведет свою долю вместе с другими существующими инвесторами, сообщили источники, информированные об этом.
Ожидается, что компания Apollo Global Management, альтернативный управляющий активами, предоставит более 800 миллионов долларов в виде долгового и акционерного финансирования, добавили источники.
Решение Soho House о приватизации последовало после того, как компания столкнулась с трудностями на рынке публичного размещения.
В прошлом году играющая на снижение нью-йоркская компания GlassHouse раскритиковала то, что она назвала «неработающей бизнес-моделью и ужасной бухгалтерской отчетностью», заявив, что экспансия группы в менее богатые города изменила ее бренду и скрыла тот факт, что за 28 лет она ни разу не получала прибыль.
Руководство ответило независимой проверкой, которая, по заявлению руководства, не выявила «существенных проблем» в бухгалтерской отчетности компании.
За последние несколько кварталов компания продемонстрировала признаки улучшения. Ранее в этом месяце компания сообщила о третьей квартальной прибыли подряд.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems