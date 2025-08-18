Soho House возвращается в частную собственность: близок к сделку по выкупу акций на $1,8 млрд — Finance.ua

Soho House возвращается в частную собственность: близок к сделку по выкупу акций на $1,8 млрд Сегодня 18:36 — Фондовый рынок

Soho House, некогда амбициозный лондонский клуб, превративший эксклюзивность в глобальный бизнес, готовится выйти с публичных рынков в рамках сделки, организованной одним из крупнейших американских владельцев отелей.

Об этом пишет Financial Times.

Группа инвесторов во главе с нью-йоркской компанией MCR Hotels, владеющей 30 000 гостевых номеров по всей территории США, включая отель TWA в стиле 1960-х годов в аэропорту имени Кеннеди, близка к заключению сделки по выкупу акций Soho House у остальных публичных акционеров по цене около 9 долларов за акцию, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

В рамках предложения о продаже акций на частную биржу стоимость компании оценивается примерно в 1,8 млрд долларов без учета долга, что обеспечивает инвесторам премию к пятничной цене закрытия в 7,60 доллара, хотя она все еще значительно ниже цены в 14 долларов, когда Soho House вышла на биржу в 2021 году. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе.

Рон Беркл, миллиардер-спонсор клуба, который долго контролировал группу, переведет свою долю вместе с другими существующими инвесторами, сообщили источники, информированные об этом.

Ожидается, что компания Apollo Global Management, альтернативный управляющий активами, предоставит более 800 миллионов долларов в виде долгового и акционерного финансирования, добавили источники.

Решение Soho House о приватизации последовало после того, как компания столкнулась с трудностями на рынке публичного размещения.

В прошлом году играющая на снижение нью-йоркская компания GlassHouse раскритиковала то, что она назвала «неработающей бизнес-моделью и ужасной бухгалтерской отчетностью», заявив, что экспансия группы в менее богатые города изменила ее бренду и скрыла тот факт, что за 28 лет она ни разу не получала прибыль.

Руководство ответило независимой проверкой, которая, по заявлению руководства, не выявила «существенных проблем» в бухгалтерской отчетности компании.

За последние несколько кварталов компания продемонстрировала признаки улучшения. Ранее в этом месяце компания сообщила о третьей квартальной прибыли подряд.

