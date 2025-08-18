Soho House возвращается в частную собственность: близок к сделку по выкупу акций на $1,8 млрд — Finance.ua

Soho House возвращается в частную собственность: близок к сделку по выкупу акций на $1,8 млрд
Soho House, некогда амбициозный лондонский клуб, превративший эксклюзивность в глобальный бизнес, готовится выйти с публичных рынков в рамках сделки, организованной одним из крупнейших американских владельцев отелей.
Об этом пишет Financial Times.
Группа инвесторов во главе с нью-йоркской компанией MCR Hotels, владеющей 30 000 гостевых номеров по всей территории США, включая отель TWA в стиле 1960-х годов в аэропорту имени Кеннеди, близка к заключению сделки по выкупу акций Soho House у остальных публичных акционеров по цене около 9 долларов за акцию, сообщают источники, знакомые с ситуацией.
В рамках предложения о продаже акций на частную биржу стоимость компании оценивается примерно в 1,8 млрд долларов без учета долга, что обеспечивает инвесторам премию к пятничной цене закрытия в 7,60 доллара, хотя она все еще значительно ниже цены в 14 долларов, когда Soho House вышла на биржу в 2021 году. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе.
Рон Беркл, миллиардер-спонсор клуба, который долго контролировал группу, переведет свою долю вместе с другими существующими инвесторами, сообщили источники, информированные об этом.
Ожидается, что компания Apollo Global Management, альтернативный управляющий активами, предоставит более 800 миллионов долларов в виде долгового и акционерного финансирования, добавили источники.
Решение Soho House о приватизации последовало после того, как компания столкнулась с трудностями на рынке публичного размещения.
В прошлом году играющая на снижение нью-йоркская компания GlassHouse раскритиковала то, что она назвала «неработающей бизнес-моделью и ужасной бухгалтерской отчетностью», заявив, что экспансия группы в менее богатые города изменила ее бренду и скрыла тот факт, что за 28 лет она ни разу не получала прибыль.
Руководство ответило независимой проверкой, которая, по заявлению руководства, не выявила «существенных проблем» в бухгалтерской отчетности компании.
За последние несколько кварталов компания продемонстрировала признаки улучшения. Ранее в этом месяце компания сообщила о третьей квартальной прибыли подряд.
Поделиться новостью
Также по теме
Soho House возвращается в частную собственность: близок к сделку по выкупу акций на $1,8 млрд
россияне уничтожили нефтебазу SOCAR, которую атаковали ранее
Японские акции обновили рекорд, автогиганты растут
Sony окончательно вышел из российского рынка
Киевгорстрой осенью получит 2,56 млрд грн в рамках докапитализации
Европейские фондовые рынки поднялись до пятимесячного максимума перед встречей Трампа и путина