Samsung уменьшит выступ камеры в смартфонах — Finance.ua

Samsung уменьшит выступ камеры в смартфонах Сегодня 23:12 — Фондовый рынок

Samsung уменьшит выступ камеры в смартфонах

Появилась информация, что Samsung работает над созданием новых металлизированных линз, которые сделают смартфоны и очки виртуальной реальности более тонкими и удобными.

Для этого Samsung сотрудничает с Похангским университетом науки и технологии (POSTECH) в Южной Корее. Новая технология называется Metalens.

Совместная статья инженеров Samsung и специалистов POSTECH опубликована в научном журнале Nature Communications. Согласно информации портала GizmoChina, эти линзы сделаны из металла и состоят из очень маленьких наноструктур, тоньше человеческих волос. Они помогают свету проходить через линзу, улучшая ее работу. Исследователи создали способ, позволяющий линзам работать лучше и быть крепче. Это позволило сделать линзы тоньше и легче.

🔊 Читать или слушать? Выбирать вам. На Finance.ua уже доступен аудиоформат. Щелкайте на изображении в новости и узнавайте об основном за несколько минут.

Также команда показала, как технология работает в очках виртуальной реальности. Специалисты использовали инфракрасную камеру, которая может точно отслеживать движения глаз и распознавать радужную оболочку глаза. Изображение стало более четким, что улучшило качество работы очков.

Samsung намерена использовать эту технологию и для камер в обычных смартфонах. Это поможет уменьшить размер камер и убрать выступы на корпусе телефонов.

Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.