Samsung уменьшит выступ камеры в смартфонах — Finance.ua

Samsung уменьшит выступ камеры в смартфонах

Samsung уменьшит выступ камеры в смартфонах
Samsung уменьшит выступ камеры в смартфонах
Появилась информация, что Samsung работает над созданием новых металлизированных линз, которые сделают смартфоны и очки виртуальной реальности более тонкими и удобными.
Для этого Samsung сотрудничает с Похангским университетом науки и технологии (POSTECH) в Южной Корее. Новая технология называется Metalens.
Совместная статья инженеров Samsung и специалистов POSTECH опубликована в научном журнале Nature Communications. Согласно информации портала GizmoChina, эти линзы сделаны из металла и состоят из очень маленьких наноструктур, тоньше человеческих волос. Они помогают свету проходить через линзу, улучшая ее работу. Исследователи создали способ, позволяющий линзам работать лучше и быть крепче. Это позволило сделать линзы тоньше и легче.
Также команда показала, как технология работает в очках виртуальной реальности. Специалисты использовали инфракрасную камеру, которая может точно отслеживать движения глаз и распознавать радужную оболочку глаза. Изображение стало более четким, что улучшило качество работы очков.
Samsung уменьшит выступ камеры в смартфонах
Samsung намерена использовать эту технологию и для камер в обычных смартфонах. Это поможет уменьшить размер камер и убрать выступы на корпусе телефонов.
По материалам: iLenta
iLenta
