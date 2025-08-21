В Украине готовят к продаже два государственных банка — Finance.ua

В Украине готовят к продаже два государственных банка
Совет по финансовой стабильности принял решение о влиянии продажи пакетов акций двух банков государственного сектора.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
В Меморандуме об экономической и финансовой политике говорится, что государство должно уменьшить свою долю в банковском секторе. Для этого планируется подготовить к продаже акции, принадлежащие государству в капитале двух системно важных банков — АО «Сенс Банк» и АБ «Укргазбанк».
Первый этап подготовки предполагает принятие правительством решения на основе заключения Совета по финансовой стабильности о влиянии такой продажи на финансовое состояние и стабильность банковской системы.
На заседании 14 августа 2025 года СФС рассмотрел риски, которые может иметь продажа акций «Сенс Банка» и «Укргазбанка». По результатам обсуждения решили, что такой шаг не представляет угрозы финансовой стабильности.
Члены Совета поддержали идею снизить роль государства в банковском секторе через приватизацию банков. В то же время они подчеркнули, что продажи должны происходить взвешенно и так, чтобы максимально повысить стоимость акций.
Также члены СФС рассмотрели и обсудили риски в деятельности государственного финансового сектора, в частности, в части его небанковского сегмента.
Кроме того, СФС обновила состав рабочих групп по финансовому развитию и развитию внутреннего долгового рынка с учетом обновления состава правительства.
Напомним, ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что старт приватизации государственных банков даст положительный сигнал для инвесторов. Такой шаг должен быть частью общей стратегии развития государственных банков.
«Наработать такую стратегию должны совместно с правительством и стейкхолдерами, чтобы обеспечить концептуальное видение развития государственного банковского сектора Украины», — отметил он.
В проекте Программы действий правительства говорится, что в Украине хотят уменьшить долю государственных банков в секторе. Поэтому в следующем году планируется приватизация двух системных финансовых учреждений — Сенс Банка и Укргазбанка. Одной из операционных целей созданного в июле правительства является уменьшение доли государства в банковском секторе. Для этого в проекте программы действий указаны следующие шаги:
- урегулировать порядок проведения конкурсного отбора советника по продаже пакетов акций системно важных банков;
- принять постановление Кабмина «Об утверждении Порядка привлечения советника по продаже пакетов акций банков» (до 31 октября 2025 г.);
- привлечь советника по продаже пакетов акций банков в соответствии с утвержденным порядком и решением о начале продаж Сенс Банка и Укргазбанка.
Бывший первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в марте заявляла, что приватизация государственных банков в этом году маловероятна из-за продолжительности процесса, однако перспективы продажи Укргазбанка и Сенс Банка остаются высокими.
