В Украине готовят к продаже два государственных банка — Finance.ua

Совет по финансовой стабильности принял решение о влиянии продажи пакетов акций двух банков государственного сектора.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В Меморандуме об экономической и финансовой политике говорится, что государство должно уменьшить свою долю в банковском секторе. Для этого планируется подготовить к продаже акции, принадлежащие государству в капитале двух системно важных банков — АО «Сенс Банк» и АБ «Укргазбанк».

Первый этап подготовки предполагает принятие правительством решения на основе заключения Совета по финансовой стабильности о влиянии такой продажи на финансовое состояние и стабильность банковской системы.

На заседании 14 августа 2025 года СФС рассмотрел риски, которые может иметь продажа акций «Сенс Банка» и «Укргазбанка». По результатам обсуждения решили, что такой шаг не представляет угрозы финансовой стабильности.

Члены Совета поддержали идею снизить роль государства в банковском секторе через приватизацию банков. В то же время они подчеркнули, что продажи должны происходить взвешенно и так, чтобы максимально повысить стоимость акций.

Также члены СФС рассмотрели и обсудили риски в деятельности государственного финансового сектора, в частности, в части его небанковского сегмента.

Кроме того, СФС обновила состав рабочих групп по финансовому развитию и развитию внутреннего долгового рынка с учетом обновления состава правительства.

Напомним, ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил , что старт приватизации государственных банков даст положительный сигнал для инвесторов. Такой шаг должен быть частью общей стратегии развития государственных банков.

«Наработать такую ​​стратегию должны совместно с правительством и стейкхолдерами, чтобы обеспечить концептуальное видение развития государственного банковского сектора Украины», — отметил он.

В проекте Программы действий правительства говорится, что в Украине хотят уменьшить долю государственных банков в секторе. Поэтому в следующем году планируется приватизация двух системных финансовых учреждений — Сенс Банка и Укргазбанка . Одной из операционных целей созданного в июле правительства является уменьшение доли государства в банковском секторе. Для этого в проекте программы действий указаны следующие шаги:

урегулировать порядок проведения конкурсного отбора советника по продаже пакетов акций системно важных банков;

принять постановление Кабмина «Об утверждении Порядка привлечения советника по продаже пакетов акций банков» (до 31 октября 2025 г.);

привлечь советника по продаже пакетов акций банков в соответствии с утвержденным порядком и решением о начале продаж Сенс Банка и Укргазбанка.

Бывший первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в марте заявляла , что приватизация государственных банков в этом году маловероятна из-за продолжительности процесса, однако перспективы продажи Укргазбанка и Сенс Банка остаются высокими.

