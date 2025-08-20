Укрпочта выпустила новую марку, посвященную спецоперации «Паутина» — Finance.ua

Укрпочта выпустила новую марку, посвященную спецоперации «Паутина» Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

Укрпочта выпустила новую марку, посвященную спецоперации СБУ «Паутина». Продажа марки стартует 22 августа.

Об этом сообщает Укрпочта.

Выпущена будет не только новая марка, но и весь почтовый набор.

Почтовый набор состоит из марки «Спецоперация СБУ «Паутина»; карты и конверта «Первый день».

Общий тираж марки — 300 00 экземпляров; размер — 40,5×30; номинал каждой почтовой марки — U.

🔊 Читати чи слухати? Обирати вам. На Finance.ua вже доступний аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.