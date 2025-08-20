Укрпочта выпустила новую марку, посвященную спецоперации «Паутина» — Finance.ua

Укрпочта выпустила новую марку, посвященную спецоперации «Паутина»
Укрпочта выпустила новую марку, посвященную спецоперации СБУ «Паутина». Продажа марки стартует 22 августа.
Об этом сообщает Укрпочта.
Выпущена будет не только новая марка, но и весь почтовый набор.
Почтовый набор состоит из марки «Спецоперация СБУ «Паутина»; карты и конверта «Первый день».
Общий тираж марки — 300 00 экземпляров; размер — 40,5×30; номинал каждой почтовой марки — U.
