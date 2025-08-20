Укрпочта выпустила новую марку, посвященную спецоперации «Паутина» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрпочта выпустила новую марку, посвященную спецоперации «Паутина»

Фондовый рынок
16
Укрпочта выпустила новую марку, посвященную спецоперации СБУ «Паутина». Продажа марки стартует 22 августа.
Об этом сообщает Укрпочта.
Выпущена будет не только новая марка, но и весь почтовый набор.
Укрпочта выпустила новую марку, посвященную спецоперации «Паутина»
Почтовый набор состоит из марки «Спецоперация СБУ «Паутина»; карты и конверта «Первый день».
Общий тираж марки — 300 00 экземпляров; размер — 40,5×30; номинал каждой почтовой марки — U.
🔊 Читати чи слухати? Обирати вам. На Finance.ua вже доступний аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems