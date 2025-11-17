0 800 307 555
Когда Apple представит iPhone Air 2 и iPhone 18

Фондовый рынок
14
Apple ведет разработку второго поколения iPhone Air и планирует изменить график запуска новых моделей iPhone.
Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман. По его словам, компания впервые представит новую линейку iPhone в два этапа.
Первая волна будет включать в себя iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Fold. Они ожидаются в сентябре 2026 года. Вторая волна состоит из стандартного iPhone 18, бюджетного iPhone 18e и ультратонкого iPhone Air 2, которые должны выйти весной 2027 года. Перенос запуска Air 2 на полгода вперед, по словам Гурмана, был запланирован заранее и не связан с плохими продажами iPhone Air.
Запуск iPhone Air не смог изменить тенденцию низкого спроса, характерную для линеек Mini и Plus. Однако Гурман считает, что эта модель важна для тестирования новых технологий, которые Apple планирует использовать в складном iPhone Fold, поэтому низкие продажи Air для компании имеют второстепенное значение и они прогнозируемы.
Марк Гурман также отметил, что iPhone Air 2 получит новый 2 нм чип Apple A20, что обеспечит более быструю работу и более длительное время автономной работы.
По данным The Information, инженеры Apple рассматривают возможность добавить в Air 2 второй модуль камеры, увеличить емкость аккумулятора и использовать систему охлаждения с паровой камерой, аналогичную применяемой в моделях iPhone 17 Pro. В то же время Гурман считает, что добавление ультраширокой камеры технически возможно, но может быть чрезмерным решением для модели, имеющей ограниченный спрос.
Журналист также добавил, что Apple планирует в 2027 году представить юбилейный iPhone, вероятно, под названием iPhone 20, с изогнутым экраном и фронтальной камерой под дисплеем. По его словам, это будет «совершенно новая модель высокого класса».
По материалам:
Економічна Правда
Бизнес
