IFC инвестирует $25 млн в Rebuild Ukraine Fund компании Dragon Capital

Фондовый рынок
Международная финансовая корпорация (IFC) из Группы Всемирного банка внесет $25 млн в фонд прямых инвестиций Rebuild Ukraine Fund LP (REBUF), год назад запущенный ведущей украинской инвестиционной группой Dragon Capital.
Как отмечается на сайте IFC, соответствующий проект его совет директоров одобрил на заседании 3 ноября.
Корпорация уточнила, что REBUF ориентирован на малые и средние предприятия, имеет целевой размер $250 млн и является универсальным фондом, который сосредотачивается на потребительских товарах и услугах, здравоохранении, фармацевтике, финансовых услугах, секторах, связанных с сельским хозяйством, строительных материалах, розничной торговле и технологиях.
«Фонд нацелен на приобретение контрольных пакетов акций через стратегии выкупа или роста капитала в зрелых компаниях», — добавила IFC.
Согласно материалам, инвестиция будет поддержана гарантией первых убытков на 50% от ее суммы за счет поддержки Франции и других гарантов.
Как отметила корпорация, ее вклад в качестве якорного инвестора будет иметь решающее значение для поддержки фонда в достижении его первого закрытия в сложных условиях привлечения средств. IFC напомнила, что с момента полномасштабного вторжения россии в Украину был запущен только один фонд прямых инвестиций, и для его успешного закрытия потребовалась значительная поддержка со стороны учреждений финансирования развития (DFI), включая якорную роль IFC (фонд Horizon Capital Growth Fund IV в объеме $350 млн. — Ред.). Ожидается, что REBUF будет нуждаться в подобной поддержке и будет финансироваться преимущественно за счет DFI, говорится в опубликованных материалах.
Управляющий директор и глава направления прямых инвестиций Dragon Capital Андрей Носок на Конференции по восстановлению Украины в Риме в июле сообщил, что компания инвестирует в REBUF собственные $20 млн. Кроме того, решение о внесении в него $25 млн в начале июля одобрил Европейский банк реконструкции и развития. По словам Носка, первое закрытие фонда планировалось в сентябре этого года.
Он напомнил, что Dragon Capital занимается инвестициями в частный капитал в Украине 25 лет, в том числе с 2010 года управляет фондами прямых инвестиций. REBUF — это третий такой фонд, который придерживается той же стратегии, что и предыдущие. Согласно презентации REBUF, размер инвестиций в компании — $7−30 млн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
