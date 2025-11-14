АМКУ оштрафовал общества за сговор при закупке технической соли Сегодня 14:28 — Фондовый рынок

Антимонопольный комитет Украины принял решение, которым признал действия ООО «СОЛТ ИНДАСТРИ» и ООО «Торговый дом «КИП И КО» нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов шести торгов на закупке технической соли.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Торги проводились КП «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Днепровского района» г. Киева, КП «УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ, СОДЕРЖАНИЮ АВТОДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ» (2 процедуры торгов, 2 процедуры торгов) «Полигон Экология» и КП «КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО» с мая 2024 г. по март 2025 г., общая ожидаемая стоимость составила 33 575 500,00 грн.

В ходе расследования дела Комитет установил обстоятельства и факты, которые в своей совокупности свидетельствуют об общем и скоординированном поведении обществ и, как результат, о совершении нарушения и об устранении конкуренции между ними при участии в указанных торгах.

АМКУ признал такие действия ООО «СОЛТ ИНДАСТРИ» и ООО «Торговый дом «КИП И КО» нарушением, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 6, пунктом 1 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, и оштрафовал их в сумме на 18 911 880.00 грн.

Напомним, что, согласно Закону Украины «О публичных закупках», основанием для отказа в участии в процедуре закупки является тот факт, что предприятие (участник) в течение последних трех лет привлекалось к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров.

