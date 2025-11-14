Американская компания Carlyle рассматривает покупку активов «Лукойла» Сегодня 21:34 — Фондовый рынок

Американская частная инвестиционная компания Carlyle рассматривает вариант приобретения зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл».

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, осведомленных о ситуации.

Предварительные переговоры и возможные шаги

По словам источников, Carlyle находится в начальной стадии изучения возможности приобретения активов. Он добавил, что компания планирует подать заявку на получение лицензии в США, которая позволит ей приобрести активы до начала проведения комплексной проверки, добавив, что компания все еще может отказаться от сделки.

По данным второго источника, Carlyle сообщила «Лукойлу» о своих намерениях.

Официально Carlyle и «Лукойл» еще ничего не комментировали.

Санкции США и ограничения для «Лукойла»

США ввели санкции против «Лукойла» и заблокировали попытку компании продать зарубежные активы швейцарской торговой компании Gunvor.

«Carlyle имеет больше шансов получить одобрение США», — сказал директор консалтинговой компании Surrey Clean Energy и бывший руководитель отдела торговли нефтью в торговом подразделении российского «Газпрома» Ади Имсирович.

Министерство финансов США установило крайний срок 21 ноября, после которого соглашения с российской компанией будут запрещены. «Лукойл» подал заявку на продление срока, сообщало Reuters в среду.

Глобальные активы «Лукойла»

«Лукойл», добывающий около 2% мирового объема нефти в россии и за рубежом, сейчас ищет покупателей для своих международных активов, которые производят 0,5% мировой нефти и, по данным на 2024 год, оцениваются в около 22 млрд долларов.

На протяжении десятилетий «Лукойл» был самой активной российской нефтяной компанией за рубежом, помогая Москве продвигать мягкую экономическую силу за пределами россии, пишет издание. «Лукойл» имеет три нефтеперерабатывающих завода в Европе, доли в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотни розничных АЗС по всему миру, включая США.

Последние санкции США также нарушили деятельность «Лукойла» в Ираке, Финляндии и Болгарии.

Carlyle, одна из крупнейших в мире компаний по управлению частным капиталом, альтернативными активами и финансовым услугам, имеет под управлением активы на сумму 474 миллиарда долларов.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.