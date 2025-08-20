Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов — Finance.ua

Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов Сегодня 12:44 — Фондовый рынок

Как сообщила Укрзализныця, под осень назначены 5 дополнительных поездов, которые курсируют в разных уголках Украины.

Дополнительные поезда этой осенью:

№ 249/250 Киев — Львов

Отправление из Киева и Львова: 27, 28 авг.

№ 220/219 Киев — Днепр

Отправление из Киева и Днепра: 25, 28, 30, 31 августа.

№ 159/160 Киев — Трускавец

Отправление из Киева и Трускавца: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября и 3, 4, 5 октября.

№ 218/217 Чоп — Львов

Отправление из Чопа и Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября.

Дополнительный поезд № 284/283 Ужгород — Киев

Курсирует через день с 1 сентября и до начала нового графика движения на 2026 год.

Поезд подвязан к Киеву под скоростными путями Харьковского и Днепровского направлений, поэтому будет кстати, если из Харькова или Днепра вдруг на нужную дату не осталось свободных мест в Западном направлении.

Полезно знать

Перед поездкой проверяйте актуальные расписания с остановками и датами курсирования. Это придаст уверенности, что ваш поезд точно в рейсе:

Билеты можно приобрести:

Онлайн на booking.uz.gov.ua.

В мобильном приложении Укрзализныци.

В кассах вокзалов.

Читайте также Укрзализныця с марта заблокировала 3800 аккаунтов за нарушение правил покупки билетов

В компании напомнили , что приложение Укрзализныци предназначено для заказа путешествий физических лиц — нескольких пассажиров или семьи. Клиентам, действительно организующим групповые поездки, предлагают удобный сервис для оформления билетов.

режиме с 1 августа. Как ранее сообщила Укрзализныця , изменено количество рейсов, для которых ввели верификацию через «Дія. Підпис» в тестовом

Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам. Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на следующие внутренние рейсы:

1. № 29/30 Киев — Ужгород,

2. № 12 Львов — Одесса,

3. № 27/28 Киев — Чоп.

