Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов — Finance.ua

Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов

Как сообщила Укрзализныця, под осень назначены 5 дополнительных поездов, которые курсируют в разных уголках Украины.
Дополнительные поезда этой осенью:
№ 249/250 Киев — Львов
  • Отправление из Киева и Львова: 27, 28 авг.
№ 220/219 Киев — Днепр
  • Отправление из Киева и Днепра: 25, 28, 30, 31 августа.
№ 159/160 Киев — Трускавец
  • Отправление из Киева и Трускавца: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября и 3, 4, 5 октября.
№ 218/217 Чоп — Львов
  • Отправление из Чопа и Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября.
Дополнительный поезд № 284/283 Ужгород — Киев
Курсирует через день с 1 сентября и до начала нового графика движения на 2026 год.
Поезд подвязан к Киеву под скоростными путями Харьковского и Днепровского направлений, поэтому будет кстати, если из Харькова или Днепра вдруг на нужную дату не осталось свободных мест в Западном направлении.
Полезно знать
Перед поездкой проверяйте актуальные расписания с остановками и датами курсирования. Это придаст уверенности, что ваш поезд точно в рейсе:
Расписание движения пассажирских поездов.
Билеты можно приобрести:
  • Онлайн на booking.uz.gov.ua.
  • В мобильном приложении Укрзализныци.
  • В кассах вокзалов.
В компании напомнили, что приложение Укрзализныци предназначено для заказа путешествий физических лиц — нескольких пассажиров или семьи. Клиентам, действительно организующим групповые поездки, предлагают удобный сервис для оформления билетов.
Как ранее сообщила Укрзализныця, изменено количество рейсов, для которых ввели верификацию через «Дія. Підпис» в тестовом режиме с 1 августа.
Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам. Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на следующие внутренние рейсы:
  • 1. № 29/30 Киев — Ужгород,
  • 2. № 12 Львов — Одесса,
  • 3. № 27/28 Киев — Чоп.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
