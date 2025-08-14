Укрзализныця с марта заблокировала 3800 аккаунтов за нарушение правил покупки билетов — Finance.ua

Укрзализныця с марта заблокировала 3800 аккаунтов за нарушение правил покупки билетов Сегодня 07:49

Укрзализныця с марта заблокировала 3800 аккаунтов за нарушение правил покупки билетов

«Укрзализныця» обновила результаты усиленного контроля онлайн-покупок билетов на внутренние маршруты. Был заблокирован 271 клиент, которые массово скупали билеты или манипулировали приложением компании.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Пользователи этих аккаунтов:

создавали много связанных аккаунтов и покупали с них небольшое количество билетов, чтобы обойти блокировку;

удерживали билеты, не переходя к оплате;

покупали много билетов на разные фамилии и совершали другие действия, обнаруженные антифрод-системой.

По аналогии с финансовыми учреждениями, Укрзализныця усилила идентификацию клиентов и развернула систему мониторинга аномальной активности пользователей. Система оценивает не только количество приобретенных билетов и фамилии, но и действия в системе для удержания билетов.

С 4 по 10 августа система идентифицировала и заблокировала 271 подозрительный аккаунт. Всего с марта заблокировано 3806 аккаунтов, проявлявших подозрительную активность.

Основаниями для блокировки аккаунтов могут быть:

чрезмерное количество резерваций без оплаты;

большое или хаотическое количество поисковых запросов;

привязка нескольких аккаунтов к одной банковской карте или использование одной электронной почты для покупки билетов на разные направления.

Для борьбы со спекулянтами были внедрены автоматические внутренние предохранители, такие как сложные CAPCHA и другие современные методы определения бота или человека.

Укрзализныця также работает с крупными агентами для блокировки вредоносного ПО, пытающегося получить доступ к системе.

В компании напомнили, что приложение Укрзализныци предназначено для заказа путешествий физических лиц — нескольких пассажиров или семьи. Клиентам, действительно организующим групповые поездки, предлагают удобный сервис для оформления билетов

«Все заявки на групповые перевозки обрабатываются прозрачно и в порядке очереди. Несмотря на предоставление приоритета детским группам и пассажирам льготных категорий, Укрзализныця не может полностью удовлетворить все потребности таких пользователей из-за критичного дефицита подвижного состава», — пояснили в компании.

По отдельным направлениям более 60% мест в поездах уже зарезервированы для групп (эти места не открываются в продажу за 20 дней до отправления, поскольку уже предназначены для путешествий детей). Однако даже при таких условиях сотни заявок могут оставаться не согласованными на определенные даты или маршруты.

Напомним, с 4 по 10 августа «Укрзализныця» зафиксировала вторую неделю рекордного спроса на пассажирские перевозки. На самых популярных направлениях количество желающих купить билет в 5−8 раз превышает количество доступных мест. Билеты раскупаются практически сразу после открытия продаж.

Дефицит мест объясняют прежде всего сокращением парка вагонов, что происходит быстрее, чем его обновление. Значительная часть подвижного состава устарела, получила повреждения от обстрелов или исчерпала срок эксплуатации, требуя капитального ремонта.

